Final Fantasy XIV arriverà su Xbox con tutte le espansioni, ma solo in digitale

Durante il Final Fantasy Fan Festival tenutosi a Las Vegas, Phil Spencer e Naoki Yoshida hanno annunciato l'arrivo di Final Fantasy XIV su Xbox. Il gioco sarà disponibile a partire dalla primavera 2024 e includerà anche la nuova espansione Dawntrail annunciata proprio durante l'evento.

Final Fantasy XIV è un titolo che prende le distanze dai tradizionali capitoli della saga: si tratta infatti di un MMORPG rilasciato per la prima volta nel 2010 solo su PC Windows. Successivamente è arrivato anche su console, in seguito al rilascio della versione 2.0 (A Realm Reborn), ma esclusivamente su piattaforme PlayStation.

Dopo circa 13 anni dal suo debutto, il titolo adesso arriverà sulle console di Microsoft, ma a quanto pare solo per le ultime nate Xbox Series X e Series S. In particolare, nel caso dell'ammiraglia americana, i giocatori potranno usufruire di alcune caratteristiche aggiuntive come il supporto al 4K e caricamenti più veloci.

"Ciò che apprezzo davvero di te e del tuo team è che ponete il giocatore al centro di tutto ciò che fate. In Xbox condividiamo uno spirito simile" ha detto Phil Spencer al game director Naoki Yoshida. Il dirigente Microsoft ha anche chiarito che intende unire le community di Final Fantasy e Xbox in maniera "sicura, coinvolgente e soprattutto divertente".

Durante l'evento il CEO di Square Enix, Takashi Kiryu ha anche chiarito che nuovi titoli approderanno sulla piattaforma di Microsoft. Negli ultimi anni, infatti, la collaborazione tra le due società è stata piuttosto limitata, con una parte dei titoli arrivati in esclusiva temporale o totale per le piattaforme di Sony. Tuttavia pare che questa situazione cambierà nel prossimo futuro. Spencer infatti ha sottolineato che non vede l'ora di collaborare sui giochi futuri del publisher.