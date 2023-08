PlayStation 5: nuovo software aggiunge il supporto al Dolby Atmos e agli SSD M.2 fino a 8 TB

Sony ha iniziato i test sul nuovo software di sistema per PlayStation 5 che introduce il supporto al Dolby Atmos e agli SSD M.2 fino a 8 TB, oltre a una serie di novità per l'interfaccia utente. Adesso disponibile solo a una selezione di utenti, il nuovo software arriverà su tutte le PS5 entro qualche mese.

Per quanto riguarda il Dolby Atmos, si tratta della possibilità di poter sfruttare la tecnologia Tempest 3D AudioTech propria di PS5 su tutti quei dispositivi HDMI come soundbar, TV e sistemi home theater compatibili con Dolby Atmos. "Tempest 3D AudioTech esegue il rendering specifico per i dispositivi Dolby Atmos che si stanno usando, con supporto anche per i canali overhead, per consentire un livello di maggiore immersione con i giochi PS5" si legge sul PlayStation Blog.

Mentre attualmente PS5 supporta SSD M.2 di capacità massima di 4 TB, con il nuovo firmware questo limite sarà spostato a 8 TB. Gli utenti dovranno comunque rispettare gli altri limiti legati all'installazione di un secondo SSD rispetto a quello principale della console: ovvero, deve avere una velocità minima di 5.500 MB/s. Tuttavia, il raddoppio del limite allo spazio di archiviazione può essere particolarmente gradito dai giocatori PlayStation che sono sempre alla ricerca di più spazio per l'installazione dei loro giochi.

L'aggiornamento contempla anche una serie di novità all'interfaccia utente e miglioramenti per la "quality of life" dell'esperienza PlayStation. Tra le altre cose, si potrà silenziare il segnale acustico che PS5 emette quando viene accesa, spenta o quando entra in modalità di riposo. Sony offre anche la possibilità di modificare semplicemente il volume del segnale acustico.

Una nuova opzione permetterà di abilitare il feedback tattile del controller DualSense durante la navigazione dell'interfaccia utente di PS5. Ci saranno feedback quando si passerà da una sezione all'altra dell'interfaccia, o quando si raggiungerà la fine di una sezione scorrevole.

Si potrà anche aggiungere un secondo controller da usare come assistenza al principale: utile, per esempio, per aiutare un bambino a superare una parte ostica di un gioco. E non mancheranno novità sul fronte social, per Discord e per l'app di messaggistica interna alla console, capace ora di visualizzare delle emoji. Per iscriversi al programma per la partecipazione al beta test occorre seguire questo indirizzo.