Steam Deck sta arrivando! Un sito per vedere se la tua libreria di giochi Steam è compatibile

Mancano pochi giorni alle prime consegne di Steam Deck, la console portatile di Valve Software in grado di far girare i giochi PC della vostra libreria Steam. La compatibilità tra i titoli presenti sullo store e il nuovo dispositivo è l'elemento fondamentale su cui si regge la proposta di Valve, quindi è naturale che la software house si stia impegnando per rendere lo scenario più chiaro possibile ai potenziali clienti.

Non solo Valve ha iniziato da tempo a testare i giochi con Steam Deck dando dei "bollini" in base al grado di compatibilità, ma adesso ha creato un sito in cui si può effettivamente vedere in modo veloce lo stato della nostra libreria rispetto a Steam Deck.

Basta cliccare a questo indirizzo (previa autenticazione su Steam via browser) per verificare il grado di compatibilità della vostra libreria con la console.

Nel caso di chi scrive, alcuni giochi sono pronti a girare su Steam Deck senza battere ciglio, altri potrebbero "richiedere del lavoro in più per le interazioni o la configurazione", mentre al momento uno solo risulta non funzionante. Al momento però Valve sottolinea che non ha ancora verificato 70 giochi presenti nella libreria.

Vi ricordiamo che Steam Deck si presenta in tre versioni che si differenziano, oltre che per il bundle, soprattutto per la quantità e il tipo di storage a bordo: la versione base da 419 euro ha 64 GB di memoria eMMC, poi c'è una versione da 549 euro con un SSD NVMe da 256 GB e, infine, un terzo modello da 649 euro con un SSD NVMe da 512 GB. È inoltre possibile espandere in tutti e tre i casi lo spazio di archiviazione tramite una microSD ad alta velocità. Ulteriori dettagli tecnici potete leggerli qui.

Interessante infine "Dynamic Cloud Sync", una nuova funzionalità di gestione dei salvataggi sul cloud che permetterà di giocare senza interruzioni, da dove ci si è fermati, dal PC e dalla console.