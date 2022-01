Steam Deck, ormai è tutto pronto: 25 febbraio per gli ordini finali, consegne dal 28 febbraio

Valve ha annunciato che la Steam Deck sarà in vendita dal 25 febbraio. La console portatile basata su hardware per PC è quindi pronta a debutto, dopo il ritardo causato dallo shortage dei componenti che ha indotto Valve a posticiparla rispetto al piano iniziale fissato per dicembre. Secondo quanto dichiarato dall'azienda sul blog, i clienti che hanno prenotato il dispositivo riceveranno un'email a partire da quel giorno e avranno tre giorni per fare l'ordine "definitivo".

La casa madre di Half-Life e Portal rilascerà nuovi lotti su base settimanale, quindi se avete effettuato la prenotazione tenete d'occhio costantemente la vostra email nelle prossime settimane. Ecco il messaggio completo:

"Ciao, ci siamo quasi! Il 25 febbraio invieremo a chi ha effettuato la prenotazione il primo gruppo di email contenenti gli ordini del prodotto. I clienti avranno 3 giorni (72 ore) dal momento della ricezione dell'email per effettuare il loro acquisto, prima che la prenotazione passi alla persona successiva nella coda. Le prime unità verranno inviate ai clienti a partire dal 28 febbraio e pianifichiamo di inviare nuovi gruppi di email con cadenza settimanale".

"Inoltre, a breve invieremo unità alla stampa affinché possano essere recensite. L'embargo sulle recensioni di Steam Deck da parte della stampa finirà il 25 febbraio, ma alcune anteprime e impressioni potrebbero essere disponibili prima di quella data. Nel frattempo, continueremo a lavorare sugli ultimi dettagli e a perfezionare alcuni elementi. Non vediamo l'ora di spedire i Deck alla fine del prossimo mese!".

"Dettagli aggiuntivi per i curiosi: inizieremo a inviare gli inviti poco dopo le 19 del 25 febbraio; le email verranno inviate nello stesso ordine in cui sono state effettuate le prenotazioni; si può ordinare solo il modello di Steam Deck che si è prenotato; il deposito versato alla prenotazione verrà applicato al prezzo finale di Steam Deck. I costi di spedizione sono inclusi".

Valve consente ancora di prenotare la Steam Deck per 4 euro, ma vista la coda di ordini già ottenuti e le difficoltà produttive, la disponibilità prevista per l'ordine è indicata "dopo il Q2 2022". Vi ricordiamo che Steam Deck si presenta in tre versioni che si differenziano, oltre che per il bundle, soprattutto per la quantità e il tipo di storage a bordo: la versione base da 419 euro ha 64 GB di memoria eMMC, poi c'è una versione da 549 euro con un SSD NVMe da 256 GB e, infine, un terzo modello da 649 euro con un SSD NVMe da 512 GB. È inoltre possibile espandere in tutti e tre i casi lo spazio di archiviazione tramite una microSD ad alta velocità. Ulteriori dettagli tecnici potete leggerli qui.

Interessante infine "Dynamic Cloud Sync", una nuova funzionalità di gestione dei salvataggi sul cloud che permetterà di giocare senza interruzioni, da dove ci si è fermati, dal PC e dalla console.