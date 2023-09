Starfield è da record: superato il primo milione di giocatori contemporanei su Xbox e PC

Da poco più di 24 ore è possibile acquistare Starfield, ultimo colossale gioco di ruolo sviluppato dai Bethesda Game Studios. Dopo The Elder Scrolls e Fallout, per il team capitanato da Todd Howard si tratta della prima nuova IP in oltre 25 anni. Una produzione a dir poco ambiziosa che, tuttavia, è approdata solo su PC e come esclusiva console su Xbox Series X|S.

Nonostante l'assenza dell'utenza PlayStation, Starfield ha avuto un lancio a dir poco clamoroso: nelle sue prime 24 ore è stato giocato da più di 1 milione di giocatori, connessi contemporaneamente su PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X e Series S.

Starfield: al day one è a quota 1 milione di giocatori

La notizia è stata diffusa da Phil Spencer in persona. Su X, il capo della divisione gaming di Microsoft ha risposto ad un tweet dell'account ufficiale Xbox in cui sono raccolti i voti più alti che la stampa specializzata ha assegnato a Starfield nelle prime recensioni. Nel suo tweet, Spencer annuncia che la nuova esclusiva Xbox ha superato, nel giorno del suo debutto, il traguardo del primo milione di giocatori connessi simultaneamente su tutte le piattaforme supportate.

Un record certamente impressionante, ma che non desta grandi sorprese dopo aver visti i numeri ottenuti su Steam a una settimana dal lancio globale. Sulla piattaforma di Valve, nella giornata del 1° settembre Starfield è stato giocato da 234.502 giocatori contemporanei.

Ricordiamo che tutti gli acquirenti della Premium Edition di Starfield hanno potuto installare il gioco con quasi una settimana di anticipo sulla data della release ufficiale. Ecco dunque che da diverse ore una clip condivisa su Reddit dall'utente Moozipan - e ricondivisa da Tom Warren di The Verge su X - sta facendo il giro del web: nel brevissimo filmato osserviamo gli interni della Frontier riempiti da quella che potremmo definire la più grande collezione di patate della galassia.

when it's time to let something go in Starfield. I gasped when the hatch opened 🤯 from /u/Moozipan https://t.co/PXtefvDiPb pic.twitter.com/m47SIuObUT — Tom Warren (@tomwarren) September 5, 2023

A sorprendere non è tanto la determinazione (e la pazienza) del giocatore che è riuscito a raccogliere così tante patate girando per i sistemi stellari di Starfield, quanto piuttosto la gestione degli oggetti nel mondo di gioco. Come avviene in altri titoli Bethesda basati sul Creation Engine, gli oggetti lasciati cadere in un determinato luogo resteranno poiché, di fatto, il gioco salva la loro posizione esatta all'interno dello scenario; gli stessi item possono essere spostati a nostro piacimento tenendo premuto il pulsante A del controller Xbox.



Colpisce anche la fisica: gestire un numero così elevato di oggetti in movimento in maniera realistica non è qualcosa che si vede in molte produzioni, neanche in quelle che presentano molti meno bug - o, più in generale, una maggiore pulizia tecnica - di quanti ne troviamo in Starfield.

Starfield è ora disponibile su PC, Xbox Series X e Series S. Il gioco è anche incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e può essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati.