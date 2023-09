Xbox: tante le novità del September Update, tra cui lo streaming dei giochi su Discord

L'aggiornamento di settembre per i sistemi Xbox ha introdotto numerose novità per i possessori della console Microsoft. Prima tra tutte, lo streaming delle proprie sessioni di gioco su Discord direttamente dalla console, a cui si sono aggiunte diverse funzionalità interessanti e il nuovo sistema di segnalazione per chi viola il regolamento della chat vocale, quest'ultimo però non ancora disponibile in Italia.

Oltre alla possibilità di condividere il gameplay con gli amici direttamente da Discord, Microsoft ha migliorato anche l'implementazione VRR (Variable Refresh Rate) su Xbox Series X|S. Adesso gli utenti potranno disattivarla manualmente e scegliere se utilizzarlo solo per i giochi attraverso una voce dedicata nel menù delle impostazioni.

Anche la navigazione all'interno dei menù è stata semplificata: è stata aggiunta una scheda Rewards e un catalogo per riscattare i premi accessibili direttamente dal proprio profilo. Inoltre, adesso è possibile unirsi alle sessioni degli amici direttamente dal loro profilo.

Migliorata anche la gestione della lista dei desideri che adesso sfrutta le notifiche per i giochi che ne fanno parte (in caso di promozioni ad esempio) e un countdown che traccia il tempo mancante al rilascio di un gioco. Per i più pigri, è stato inserito il tasto per associare nuovi accessori alla console direttamente dall'app Accessori Xbox senza la necessità di alzarsi e premere il pulsante fisico.

In ultimo, fa finalmente il suo esordio la nuova funzionalità per segnalare gli abusi verbali dei giocatori nella chat vocale. Questa funzionalità, annunciata a luglio, consente ai giocatori, sia su Xbox One che Xbox Series X|S, di registrare brevi clip audio e segnalarle a Microsoft nel tentativo di ridurre la tossicità della community. Tuttavia, almeno per il momento, è disponibile solo nei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda.