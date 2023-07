Xbox: arriva la nuova funzione di Segnalazione Vocale Reattiva per la chat in gioco

Con la nuova funzione di Segnalazione Vocale Reattiva, Xbox punta a rafforzare l’impegno nel garantire la sicurezza dei giocatori e lo fa scegliendo il mondo delle chat e le interazioni vocali durante il gioco, al netto dell’elevato numero di interazioni che i gamer hanno tra di loro sia con gli amici che al di fuori delle loro cerchie di conoscenze. Infatti, questa funzione permette ai giocatori di segnalare conversazioni, chat, testi, immagini e video inappropriati.

La funzione, che fa parte della più ampia piattaforma di moderazione di Xbox e che sarà prima disponibile tramite il programma di prova Xbox Insiders, consente ai giocatori di Xbox Series X|S e Xbox One di catturare un video di 60 secondi di un comportamento che ritengono violi gli standard della Community e di inviarlo come prova all’Xbox Safety Team per una review. A quel punto, il video verrà valutato dal team che si accerterà se si è verificata effettivamente una violazione delle norme. Il giocatore che ha portato alla luce l’accaduto riceverà una notifica informativa riguardo ad eventuali provvedimenti presi da Xbox.

Il sistema si basa sulla procedura "cattura ora, segnala più tardi", il che significa che i giocatori possono avviare una segnalazione mentre sono in gioco, registrando l'audio e continuare a giocare, riducendo così al minimo l'interruzione durante il gameplay. La clip rimarrà sulla console del giocatore per 24 ore, così che abbia la possibilità di inviarla immediatamente o di aspettare. Xbox manderà inoltre un promemoria in caso in cui il giocatore non completi il processo di segnalazione entro le 24 ore, dopo di che il filmato verrà cancellato automaticamente.

Questa nuova feature è il frutto di svariate ricerche e dei feedback delle community, compresi gli Ambassador Xbox. Verrà distribuita in primo luogo all’interno del programma Xbox Insiders e sarà successivamente disponibile per i giocatori dei mercati anglofoni (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda). Al momento l’azienda sta esplorando e testando anche altre lingue.

Maggiori informazioni sono presenti su Xbox Wire.