E3 2024, la fiera dei videogiochi è in fortissimo dubbio. C'è speranza per il 2025?

La notizia non giunge inaspettata, le indiscrezioni c'erano e la cancellazione dell'ultima edizione non faceva presagire nulla di buono: l'E3 2024 è a fortissimo rischio, e non diciamo cancellato perché ancora manca molto, non c'è ancora una dichiarazione così netta e la speranza è l'ultima a morire.

ReedPop ed ESA hanno annunciato che non lavoreranno più insieme alla creazione di futuri eventi E3. Il sodalizio risale a poco più di un anno fa, ma probabilmente tra le due realtà non c'è mai stata una visione comune. L'ESA ha informato il Los Angeles Convention Center, la casa dell'E3, che non terrà alcuna fiera nel 2024.





Come detto, l'ESA non ha cancellato totalmente l'idea di un evento nel 2024, ma se ci sarà non si svolgerà in quella sede. L'obiettivo sarebbe quello di pensare a un evento totalmente rivisto nel 2025, anche se non ci sono dettagli su come, dove e quando.

"Apprezziamo la partnership di ReedPop negli ultimi 14 mesi e sosteniamo i loro continui sforzi per riunire l'industria e i fan attraverso i loro vari eventi", ha affermato il presidente e CEO dell'ESA Stanley Pierre-Louis.

"Anche se la portata dell'E3 rimane ineguagliata nel nostro settore, stiamo continuando a esplorare come possiamo evolverlo per servire al meglio l'industria dei videogiochi e stiamo valutando ogni aspetto dell'evento, dal formato alla location. Siamo impegnati nel nostro ruolo di coordinatori per l'industria e non vediamo l'ora di condividere notizie sull'E3 nei prossimi mesi".

"Abbiamo apprezzato il tempo trascorso lavorando con l'ESA e il loro impegno nei confronti dell'industria dei videogiochi nel suo insieme", ha dichiarato Kyle Marsden-Kish, capo per gli eventi dedicati ai videogiochi di ReedPop. "Anche se non saremo coinvolti nel futuro dell'E3, non vediamo l'ora di vedere la sua evoluzione e dove lo porterà l'ESA".