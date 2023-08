S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl non arriverà quest'anno: c'è una nuova data

Che da tempo non tirasse una buona aria attorno a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl era ormai assodato, dopo che il team di GSC Game World è stato sconvolto dall'invasione russa dell'Ucraina. Poi c'è stato l'hacking da parte dei russi come rappresaglia per la scelta di non distribuire il titolo nel Paese e non localizzarlo.

Uno sviluppo che travagliato è dire poco e che, comunque, viene portato avanti in modo ammirevole dai ragazzi di GSC Game World, tant'è che il titolo è presente alla Gamescom 2023 di Colonia, in vista di un rilascio su PC e Xbox Series X|S che, però, non avverrà quest'anno.

Già, perché se dalla manifestazione non trapela nulla, il fact sheet del gioco fissa ora una nuova finestra per l'arrivo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sul mercato: primo trimestre del 2024. In precedenza gli sviluppatori aspiravano a uscire entro la fine dell'anno e prima ancora a dicembre 2022.

Lo slittamento non è di quelli clamorosi, si parla in fin dei conti di alcuni mesi e quindi la speranza è che il gioco si trovi già in un buon stato per essere rifinito. Nulla esclude però il contrario, ovvero che il titolo sia ancora indietro nella lavorazione e la nuova finestra di uscita serva solo a cautelare investitori e appassionati. Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti.