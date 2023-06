S.T.A.L.K.E.R. 2, build hackerata dai russi: gli sviluppatori chiedono di non scaricare e diffondere materiali

Il team di GSC Game World, attualmente a lavoro sul S.T.A.L.K.E.R. 2, ha chiesto alla propria fanbase di non scaricare o diffondere il materiale relativo al gioco rubato dagli hacker russi. Questo perché, a seguito di quello che lo studio definisce "un attacco durato un anno e mezzo", i cybercriminali sono riusciti a craccare una build di test che attualmente circola in rete.

La notizia fa seguito a quella riportata a marzo, in cui il gruppo di hacker aveva chiesto alla software house di cambiare posizione in merito alla commercializzazione in Russia. GSC Game World, infatti, ha scelto di non distribuire il titolo nel suddetto paese e non localizzarlo, escludendo il doppiaggio in russo che invece è presente nel primo capitolo della serie.

Naturalmente, si tratta di una versione dedicata ai test interni che ha ben poco a che vedere con quella che sarà rilasciata, si prevede, alla fine di quest'anno. Tuttavia, contiene materiale che, secondo gli sviluppatori, potrebbe rovinare l'esperienza di gioco.

A message from GSC Game World team pic.twitter.com/gSslCNxvTb — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 1, 2023

"Il nostro team ha identificato una vulnerabilità sfruttata da un gruppo di hacker russi che sta attaccando la compagnia da un anno e mezzo. Sfortunatamente sono riusciti ad accedere e compromettere alcune delle informazioni usate per test interni di vari aspetti del gioco. Per il momento, chiediamo gentilmente agli stalker che vogliono accedere alla Zona in futuro di non guardare o condividere alcun materiale di gioco trapelato. Sebbene questi elementi vengano utilizzati solo a scopo di test e non siano pronti per il rilascio, potrebbero rovinare la tua esperienza di esplorazione nella Zona" si legge su Twitter.

"State tranquilli, il nostro team rimane concentrato per offrire un'esperienza di gioco eccezionale. Stalker 2: Heart of Chernobyl è il gioco in cui abbiamo messo i nostri cuori e le nostre anime. Nonostante questo problema, continueremo a garantire che il gioco soddisfi le vostre aspettative, come speriamo".

Attualmente, il rilascio è previsto per la fine dell'anno, anche se non è stata ancora comunicata una data d'uscita ufficiale. D'altro canto, si tratta di uno sviluppo piuttosto travagliato e pesantemente influenzato dal conflitto russo-ucraino. Lo studio, infatti, si è trasferito a Praga in seguito all'invasione russa, ma molti degli sviluppatori sono rimasti in Ucraina e alcuni di questi sono stati costretti a partire per il fronte.