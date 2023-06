Alan Wake 2: ci saranno aree aperte liberamente esplorabili

Remedy ha rilasciato il primo di una serie di video Behind The Scenes del nuovo Alan Wake 2: è dedicato alla nuova protagonista Saga Anderson, ma spazia su vari aspetti del survival horror psicologico la cui data di rilascio è fissata al prossimo 17 ottobre.

In particolare, il game director Kyle Rowley ha rivelato che ci saranno "aree leggermente più aperte" rispetto al primo capitolo e che i giocatori potranno esplorarle liberamente. Inoltre, si potrà tornare indietro sui propri passi e concentrarsi ulteriormente su luoghi già visitati.

Una parte nevralgica della storia si svolgerà a Cauldron Lake, rivela ancora Rowley. Nello specifico, i giocatori potranno esplorare le foreste che si trovano intorno a questa destinazione. Anne-Lynn Sottas, senior environment artist, aggiunge che alcuni luoghi già visti nel primo Alan Wake faranno il loro ritorno, come la tavola calda. Tuttavia, appariranno in forma rivisitata per permettere ai giocatori di vivere un'esperienza di esplorazione più profonda. Tuttavia, benché sarà meno lineare del primo capitolo, Alan Wake 2 rimarrà ben distante da un gioco a mondo completamente aperto.

Sarà anche possibile camminare per le strade del piccolo villaggio e scoprirlo più in dettaglio. Questo villaggio è contestualizzato nel nordovest del Pacifico, dove il team di sviluppo si è effettivamente recato per puntare a una ricostruzione il più possibile fedele. Servendosi di tecniche di fotogrammetria, infatti, ha ricostruito la vegetazione esattamente come la si vedrebbe su luogo reale.

In Alan Wake 2, Saga Anderson, un’investigatrice dell’FBI con la reputazione di risolvere casi impossibili, arriva a Bright Falls per indagare su una serie di omicidi rituali. Nel frattempo, Alan Wake, uno scrittore intrappolato in una prigione infernale oltre i confini del nostro mondo, scrive una storia per plasmare la realtà nel disperato tentativo di fuggire.

Il prossimo appuntamento con Alan Wake 2 è quello dell'8 giugno, durante il Summer Game Fest, un evento in cui sarà mostrato il gameplay in maniera più esaustiva.