S.T.A.L.K.E.R. 2 violato, la richiesta è un cambio di posizione verso i giocatori russi

Un gruppo di hacker ha violato i sistemi di GSC Game World entrando in possesso di numerosi dati relativi a S.T.A.L.K.E.R. 2, ultima opera della casa la cui uscita è fissata per fine anno. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo di pirati informatici russi che ha chiesto un trattamento di favore per i giocatori del proprio Paese.

GSC Game World non ha mai nascosto la sua posizione nell'ambito del conflitto russo-ucraino condividendo numerosi post su Twitter in difesa della propria nazione. Lo studio, infatti, ha sede in Ucraina, ma l'invasione russa ha influenzato pesantemente lo sviluppo del titolo costringendo numerosi sviluppatori a trasferirsi e lavorare da remoto.

A essere violato, infatti, è stato proprio l'account per un'applicazione collettiva di uno dei dipendenti che ha consentito l'accesso ai dati di gioco. Stando a quanto riportato dal gruppo sul social network russo VK, sarebbero in possesso di diversi gigabyte di risorse di gioco e a riprova di ciò hanno condiviso alcuni screenshot della build in fase di sviluppo.

In particolare, gli hacker sostengono di avere a disposizione l'intera trama, cutscene, concept art, mappe di gioco ed altri materiali. I dati non verranno resi pubblici a patto che GSC Game World acconsenta ad alcune richieste specifiche del gruppo:

La localizzazione del gioco in russo (questo avrà sottotitoli in russo, ma sarà doppiato solo in inglese e ucraino)

La rimozione del ban per il giocatore russo "NF Star" dal server Discord ufficiale del gioco

Rivedere la loro posizione politica nei confronti di Russia e Bielorussia

"Non vogliamo la cancellazione o il rimando del gioco, soprattutto alla luce del successo di Atomic Heart, che non è rispettato nel nostro gruppo. Non rovinate l'esperienza di gioco a causa della politica" si legge nel messaggio condiviso dagli hacker.

A message from GSC Game World team pic.twitter.com/rqRM0tFZmO — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 12, 2023

In un post pubblicato su Twitter, lo sviluppatore ha già dichiarato di non voler soddisfare alcuna delle richieste avanzate cyber criminali, sottolineando che non è il primo caso in cui l'azienda subisce un attacco. Stando a quanto riportato, è oltre un anno che lo studio fronteggia tentativi di violazione con lo scopo di rallentare o bloccare lo sviluppo del titolo.

"Ci stanno minacciando di utilizzare i dati sottratti per ricatti e intimidazioni. Questo non è il primo tentativo di hackeraggio e divulgazione dei nostri dati, incluse le informazioni personali. Abbiamo sopportato costanti attacchi informatici per più di un anno" si legge nel tweet.

L'azienda si è quindi limitata a chiedere ai propri fan di non divulgare o ridistribuire il materiale sottratto, anche perché si tratterebbe di elementi obsoleti che non rappresentano il prodotto finale.