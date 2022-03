S.T.A.L.K.E.R. 2: sviluppatori in fuga dall'Ucraina e cambio di nome

GSC GameWorld è la più famosa e prolifica software house di videogiochi con sede in Ucraina. I suoi impiegati sono rimasti a Kiev anche dopo l'esplosione del conflitto con la Russia, anche se, per ovvie ragioni, è per loro molto difficile pensare al progetto S.T.A.L.K.E.R. 2 in una fase dove le priorità sono diventate ben altre.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl: sviluppo congelato

Secondo alcune indiscrezioni provenienti da alcuni giornalisti della Repubblica Ceca, GSC GameWorld starebbe ora valutando l'opportunità di lasciare Kiev per trasferirsi proprio in Repubblica Ceca. In particolare, lo riferisce testata videoludica ceca Vortex, secondo la quale GSC starebbe pensando, oltre a S.T.A.L.K.E.R. 2, a un altro capitolo dell'altra serie per cui è conosciuta, quella degli strategici in tempo reale Cossacks.

"Il popolo ucraino continua a difendere la propria indipendenza contro le forze armate della Federazione Russa" si legge sul sito ufficiale di S.T.A.L.K.E.R. 2. "Hanno iniziato a bombardare le nostre città senza preavviso, i loro soldati si sono intromessi da nord, est e sud. Nessuno dei cittadini ucraini voleva la guerra, pochi erano pronti, ma difenderemo la nostra libertà fino all'ultimo".

Un messaggio di tenore simile a tutti quelli che in questi giorni stanno provenendo dall'Ucraina, con cui si richiede un supporto economico per sostenere le Forze Armate ucraine.

Intanto, nei giorni scorsi la stessa GSC GameWorld ha annunciato un cambio di nome ufficiale per S.T.A.L.K.E.R. 2, il cui sottotitolo cambia da Heart of Chernobyl a Heart of Chornobyl. In questo modo si riflette il modo ucraino di scrivere Chornobyl, piuttosto che quello russo. Il cambiamento è già stato applicato anche nella pagina del gioco su Steam.

L'atteso sparatutto a mondo aperto era originariamente previsto per il mese di aprile per poi essere rimandato all'8 dicembre di quest'anno. I lavori sono adesso congelati, per cui immaginiamo che sarà molto difficile rispettare la data di rilascio indicata.