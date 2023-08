Qualcomm annuncia i nuovi SoC Snapdragon G Series per le console da gioco portatili

Qualcomm ha annunciato una nuova linea di processori dedicati al gaming su dispositivi portatili, diversificando l'offerta in tre SoC per venire incontro ad un'ampia gamma di esigenze. La novità principale è il nuovo flagship Snapdragon G3x Gen 2, evoluzione della precedente generazione pensata per i giocatori più esigenti. L'azienda ha inoltre presentato Snapdragon G1 e G2, soluzioni più economiche focalizzate prevalentemente sullo streaming di giochi dal cloud e da altri dispositivi.

Tutti e tre i chip sono stati sviluppati per dispositivi portatili con sistema operativo Android, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente in mobilità. L'annuncio di Qualcomm, in contemporanea con la Gamescom di Colonia, non entra nei dettagli di prezzi e modelli che integreranno i nuovi processori, delegando i relativi annunci ai vari partner produttori. Aya Neo ha comunque annunciato il Pocket S che farà uso di Snapdragon G3x Gen 2, abbinato a un livello di prestazioni definito allo stesso livello di quello che troviamo sui sistemi X86.

Snapdragon G3x Gen 2: il nuovo SoC di fascia alta

Il fiore all'occhiello della nuova linea Snapdragon G è il G3x Gen 2: stando ai dati forniti da Qualcomm, il nuovo chip garantisce un incremento di oltre il 30% delle prestazioni della CPU e del 100% di quelle della GPU rispetto al predecessore. Tra le caratteristiche di spicco, il supporto al ray tracing via hardware, super resolution, XR glass tethering, audio Bluetooth 5.3 a bassa latenza e connessioni Wi-Fi 7 e 5G di ultima generazione con supporto alle mmWave.

Snapdragon G3x Gen 2 punta a far girare i titoli più impegnativi alla massima qualità, sia in locale che in streaming.: si basa su una CPU octa-core Kryo abbinata a una GPU Adreno A32, supporta risoluzione FullHD+ fino a 144Hz e può gestire due fotocamere.

Snapdragon G1 e G2 per il mercato mainstream

Per venire incontro anche alle esigenze dei mercati di fascia media e bassa, Qualcomm ha annunciato Snapdragon G1 e Snapdragon G2. Si tratta di soluzioni più economiche, focalizzate principalmente sullo streaming di giochi da cloud, console e PC.

Snapdragon G1 è rivolto ai dispositivi gaming dalla lunga autonomia operativa, garantendo prestazioni Full HD fino a 60fps attraverso la GPU Adreno A11 integrata nel SoC. Supporta connessioni Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.0 ed è pensato per lo streaming all'interno della stessa rete domestica da PC, console e servizi cloud. Non prevede infatti la compatibilità con la rete cellulare, non supporta il ray tracing in hardware né può gestire fotocamere integrate nel dispositivo.

Snapdragon G2 alza invece l'asticella con il supporto al Wi-Fi 6/6E, al 5G (anche mmWave) e a display fino a 144Hz in Full HD. Oltre allo streaming può far girare giochi Android localmente grazie alla GPU più potente, una Adreno A21, che però non prevede il supporto al ray tracing in hardware. Tutti i nuovi chip montano CPU octa-core Kryo e GPU Adreno ottimizzate per i dispositivi Android: possono funzionare anche su sistemi Linux e Windows, ma Qualcomm ha dichiarato che sarà molto improbabile vedere i SoC su sistemi non Android in questa generazione.

La nuova serie Snapdragon G

I modelli più potenti della nuova famiglia, Snapdragon G3x Gen 2 e Snapdragon G2, sono pensati per il gaming in mobilità su Android con titoli Tripla A, come Fortnite, PUBG, Minecraft o Genshin Impact. Snapdragon G1, meno potente e con soluzioni di connettività più limitate, sarà implementato su dispositivi meno rivolti alla mobilità.

Oltre ai chip, Qualcomm ha presentato anche un nuovo reference design basato su Snapdragon G3x Gen 2, un progetto pensato per mostrare le capacità della piattaforma che i vari produttori potranno personalizzare nei loro dispositivi. Tra i partner citati per la realizzazione di dispositivi gaming con i nuovi SoC troviamo nomi come Aya Neo, Huaqin, Inventec e Thundercomm. Resta da vedere quando arriveranno i relativi annunci con prezzi, specifiche complete e disponibilità.