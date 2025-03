ROG Ally X con SteamOS 3.8: prestazioni superiori fino al 20% rispetto a Steam Deck

Con la versione SteamOS 3.8 il sistema operativo di Valve si può installare su dispositivi portatili di terze parti, e i risultati di questa operazione sono per certi versi sorprendenti. Test recenti su ROG Ally X dimostrano un incremento delle prestazioni fino al 20% rispetto a Steam Deck, a parità di consumo energetico.

Secondo i test condotti dal canale YouTube ETA Prime, con il TDP bloccato a 15W, ROG Ally X supera Steam Deck di circa il 10% in media, con risultati ancora più evidenti in titoli come Cyberpunk 2077, dove il dispositivo Asus raggiunge 53 FPS contro i 44 FPS della console Valve. Differenze simili emergono in Black Myth: Wukong (+12%) e Shadow of the Tomb Raider (+10%).

ROG Ally X, nella configurazione standard, opera a 18W di TDP, ma un plugin chiamato "SimpleDeckyTDP" permette di espandere impostare il TDP all'interno di un range tra 4W e 40W. Steam Deck, limitata a livello hardware a un TDP massimo di 15W, non può raggiungere gli stessi livelli di performance.

ROG Ally X utilizza un chip AMD Ryzen Z1 Extreme più potente rispetto all'APU custom Aerith di Steam Deck. Anche la memoria è superiore, con Ally X che integra RAM LPDDR5X a velocità più elevate rispetto alla LPDDR5 di Steam Deck. La batteria di ROG Ally X ha una capacità maggiore, il che conferisce anche più flessibilità sulla gestione del TDP: il supporto per una gamma di TDP più ampia consente di bilanciare meglio prestazioni ed efficienza energetica rispetto al dispositivo di Valve.

L'arrivo di SteamOS 3.8 su dispositivi come ROG Ally X apre nuove possibilità per il settore dei dispositivi portatili perché offre agli utenti maggiore flessibilità e prestazioni elevate su hardware alternativi. Con gli handheld PC che si stanno diffondendo, e con sempre più produttori che stanno realizzando dispositivi con queste caratteristiche, Windows 11 rappresenta contemporaneamente un grosso valore aggiunto e una limitazione, visto che non è pensato per l'esperienza mobile rivolta prettamente al gaming che questi sistemi intendono offrire.

In attesa che Microsoft realizzi una versione di Windows 11 ottimizzata per dispositivi di questo tipo (magari in vista del lancio di una Xbox con caratteristiche simili agli handheld PC?), il sistema operativo attuale si adatta con difficoltà all'interfacciamento touch di dispositivi come ROG Ally, mentre la compatibilità con i giochi e con i loro input non è sempre massimale.

Un dispositivo come questo che offre Windows 11 in tasca combina la versatilità di un PC con la portabilità di una console, permettendo di lavorare, giocare e gestire attività quotidiane ovunque. Grazie alla compatibilità con software desktop completo, garantisce un'esperienza per certi versi simile a quella che si ha con un laptop tradizionale o un Mini PC. Offre, infatti, la flessibilità di un sistema operativo completo con la libertà di un dispositivo compatto.

Ma se si paragona una Rog Ally a una Nintendo Switch, o a un sistema ottimizzato per il gaming, emergono grosse problematiche nell'esperienza d'uso. Il sistema operativo alla base di Steam Deck, SteamOS, invece, è studiato sin dalle fondamenta per facilitare questo tipo di utilizzo.