Crystal Dynamics, sviluppatore di Tomb Raider, annuncia i licenziamenti

Crystal Dynamics, lo studio noto per la serie Tomb Raider e Deus Ex, ha annunciato un nuovo giro di licenziamenti che coinvolge 17 dipendenti. La decisione, definita "difficile ma necessaria", rientra in una strategia di ristrutturazione per adattarsi alle esigenze di mercato e garantire il successo futuro dello studio.

In una dichiarazione ufficiale, Crystal Dynamics ha sottolineato che i licenziamenti non riflettono il valore o la dedizione dei dipendenti coinvolti e che l'azienda sta fornendo supporto per aiutarli nella transizione lavorativa. "Riconosciamo quanto sia doloroso questo cambiamento per coloro che ne sono stati colpiti e li stiamo supportando con pacchetti di assistenza e opportunità di networking", ha dichiarato lo studio.

Nonostante questa fase di riorganizzazione, Crystal Dynamics ha confermato che lo sviluppo del prossimo Tomb Raider prosegue senza modifiche ai piani attuali. Il gioco, sviluppato in collaborazione con Amazon, è stato descritto come il capitolo più grande ed espansivo della serie, con un gameplay che includerà enigmi complessi e una varietà di nemici da affrontare. Il titolo, realizzato con Unreal Engine 5, rimane avvolto nel mistero, con poche informazioni trapelate fino ad oggi. Tuttavia, il capo di Amazon Games, Christoph Hartmann, aveva dichiarato nell'agosto scorso che il progetto stava procedendo bene.

Questi nuovi licenziamenti si aggiungono a quelli già avvenuti nel 2023, in un contesto più ampio di difficoltà per Crystal Dynamics, che è stata una delle acquisizioni di punta di Embracer Group prima che il colosso scandinavo avviasse una pesante ristrutturazione.