Crystal Dynamics: i licenziamenti di Embracer colpiscono anche lo studio di Tomb Raider

Il senior brand manager di Crystal Dynamics, Nicholas Edwards, ha rivelato che 10 dipendenti dello studio sono stati allontanati – lui compreso – nell'ambito della ristrutturazione interna in corso presso l'intero Embracer Group, società che possiede lo studio. I licenziamenti rientrano in una campagna di tagli che ha visto oltre 17.000 dipendenti perdere il posto di lavoro.

"Crystal Dynamics ha preso la difficile decisione di separarsi da nove componenti del settore marketing/brand e un impiegato IT in accordo con una ristrutturazione interna per riallineare lo studio con i le nostre attuali esigenze di business. Stiamo lavorando a stretto contatto con lo staff coinvolto per supportarlo al meglio" si legge in un post su X (Twitter).

Proprio a giugno, all'annuncio ufficiale della ristrutturazione di Embracer, Crystal Dynamics scriveva che i licenziamenti non l'avrebbero coinvolta. Si tratta, in effetti, di allontanamenti piuttosto inaspettati considerando che la software house ha chiuso un importante contratto con Amazon per un gioco di Tomb Raider ed è al lavoro sul reboot di Perfect Dark.

Nel frattempo la campagna di Embracer per "riallineare la società con gli obiettivi attuali" continua. Al momento il gruppo ha già chiuso Volition, studio dietro la serie Saints Row, e nei giorni scorsi sono circolate voci sulla possibile vendita di Gearbox, lo studio che si occupa del franchise di Borderlands.

Anche 26 dipendenti di Beamdog, lo studio che ha recentemente rilasciato Mythforce, sono stati allontanati. Inoltre, nei giorni scorsi è stata annunciata l'interruzione del supporto al gioco ufficiale di Evil Dead rilasciato lo scorso anno e la cancellazione della versione per Nintendo Switch.