Lo studio di Saints Row chiude definitivamente: Volition saluta con un post su LinkedIn

Attraverso un post su LinkedIn, Volition ha annunciato la sua chiusura definitiva nell'ambito della ristrutturazione interna della casa madre, Embracer Group. Lo studio di Saints Row e Red Faction aveva festeggiato il trentesimo anniversario all'inizio di quest'anno, ma è stato chiuso con effetto immediato.

La scelta di chiudere lo studio non è del tutto inattesa poiché Agents of Mayhem prima e il reboot di Saints Row poi hanno ottenuto performance commerciali decisamente basse. I due giochi hanno ricevuto una pessima accoglienza sia dal pubblico che dalla critica. Questo ha spinto Embracer a valutare la sostenibilità dello studio, optando a giugno per la chiusura.

Non si tratta dell'unico studio escluso dalla nuova struttura aziendale: lo scorso giugno, infatti, la società ha annunciato 17.000 licenziamenti per riallineare la compagnia all'obiettivo di rimanere tra i principali player dell'industria videoludica. In particolare, è stato un affare saltato da due miliardi di dollari a indirizzare Embracer verso soluzioni drastiche.

"Lo scorso giugno, Embracer Group ha annunciato un programma di ristrutturazione per rafforzare Embracer e mantenere la sua posizione da leader nell'industria dei videogiochi. Come parte del programma, hanno valutato obiettivi strategici e operativi e preso la difficile decisione di chiudere Volition con effetto immediato" si legge su LinkedIn.

"Per aiutare il nostro team, stiamo lavorando per fornire assistenza al lavoro e supportare una transizione meno difficoltosa per i membri della nostra famiglia in Volition. Ringraziamo i nostri utenti e fan nel mondo per tutto l'amore e il supporto ricevuti negli anni. Sarete sempre nei nostri cuori".