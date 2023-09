I creatori di Borderlands in vendita? Embracer potrebbe sbarazzarsi di Gearbox

Embracer, l'enorme holding svedese di videogiochi e media, starebbe considerando la vendita di Gearbox Entertainment, la software house nota per i giochi della serie Borderlands. A lanciare la bomba è Reuters, citando tre persone a conoscenza dei fatti. Gearbox è nelle mani di Embracer dal 2021, quando fu acquisita per 1,3 miliardi di dollari.

A curare il processo diretto alla possibile vendita, peraltro dopo aver ricevuto manifestazioni d'interesse da non meglio precisate terze parti, vi sarebbero Goldman Sachs e Aream & Co. Embracer e Goldman Sachs si sono rifiutate di commentare le indiscrezioni, mentre Aream non ha risposto alle richieste di commento di Reuters.

Embracer ha annunciato a giugno un'importante ristrutturazione per ridurre il debito netto a meno di 903 milioni di dollari entro l'anno fiscale, rispetto agli 1,5 miliardi di dollari di fine giugno. I piani comprendono la chiusura di alcuni studi, licenziamenti e cancellazione di progetti.

Secondo Reuters, un prospetto marketing di Gearbox sarebbe già a disposizione di potenziali acquirenti, probabilmente software house di caratura internazionale. Da qui a dire che Gearbox sarà sicuramente venduta, però, ce ne passa: di operazioni annunciate e di trattative avviate saltate anche all'ultimo ne abbiamo viste a bizzeffe in questi ultimi anni.

Jason Schreier di Bloomberg afferma che Gearbox ha inviato un'email ai dipendenti confermando che Embracer Group sta valutando la possibilità di separarsi dallo studio Borderlands, anche se una linea d'azione specifica deve ancora essere decisa.

"Lo scenario di base è che Gearbox rimanga parte di Embracer", ha detto allo staff Dan Hewitt, responsabile delle comunicazioni di Gearbox, in un'e-mail vista da Bloomberg. "Tuttavia, ci sono molte opzioni in considerazione, inclusa la vendita di Gearbox, l'indipendenza di Gearbox e altre. Alla fine, andremo avanti con qualunque percorso sia migliore sia per Gearbox che per Embracer".

"Non è stato ancora deciso nulla", ha aggiunto Hewitt, "ma ci saranno molte speculazioni nelle prossime settimane".

Le vendite del gioco Gearbox più recente, New Tales from the Borderlands, hanno deluso le aspettative dell'editore Take-Two, ma Tiny Tina's Wonderlands, altro spin-off di Borderlands, ha superato le attese. fa. In qualità di editore, Gearbox ha recentemente pubblicato Remnant 2 e pubblicherà Hyper Light Breaker e Homeworld 3 a inizio 2024.