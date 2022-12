Tomb Raider, il nuovo gioco sarà pubblicato da Amazon Games

Il nuovo gioco della serie Tomb Raider, il cui annuncio è arrivato nel mese di aprile, sarà pubblicato da Amazon Games. Lo studio del colosso dell'e-commerce ha annunciato con un comunicato stampa che darà pieno supporto a Crystal Dynamics e pubblicherà il titolo in tutto il mondo.

Basato su Unreal Engine 5, il nuovo gioco è descritto come "un'avventura single player guidata dalla trama che continua la storia di Lara Croft nella serie Tomb Raider. Include tutti gli elementi che hanno reso Tomb Raider uno dei franchise più venerati". Il titolo è attualmente in fase di sviluppo iniziale e "ulteriori dettagli saranno annunciati in un secondo momento".

Il franchise di Tomb Raider comprende più di 20 videogiochi e ha venduto più di 95 milioni di copie da quando il primo titolo è stato rilasciato nel 1996. La più recente "Survivor Trilogy", composta da Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) e Shadow of the Tomb Raider (2018), ha ottenuto più di 200 premi e nomination.

L'accordo con Crystal Dynamics segna un'ulteriore espansione per Amazon Games nelle vesti di publisher: si è occupata di Lost Ark di Smilegate RPG e Blue Protocol di Bandai Namco Online Inc. Il prossimo titolo di Tomb Raider segnerà il primo gioco single player narrativo di Amazon Games, dopo il successo in ambito multiplayer con New World e Lost Ark.