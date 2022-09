Il futuro di Tomb Raider e Legacy of Kain è nelle mani di Crystal Dynamics

Crystal Dynamics ha dichiarato di avere il controllo su diversi franchise molto amati, tra cui Tomb Raider e Legacy of Kain. Un passaggio formale ma molto importante dopo che a maggio proprio Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal sono passate dalle mani di Square Enix all'Embracer Group.

"Come risultato di questo cambiamento, Crystal Dynamics (o la sua affiliata) è ora il proprietario di questi giochi e il controllore del gameplay e dei dati personali ad essi correlati", si legge nella nota diffusa.

Al momento non ci sono informazioni di progetti legati alla serie Legacy of Kain, mentre all'inizio di quest'anno Crystal Dynamics ha annunciato l'adozione dell'Unreal Engine 5 per lo sviluppo del prossimo capitolo della serie Tomb Raider.

Embracer Group ha fatto intuire l'intenzione di creare dalle proprietà acquisite non solo nuovi titoli AAA, ma molto altro: "Vediamo un enorme potenziale non solo nei seguiti, ma anche in remake, remaster e spinoff, oltre che in progetti transmediali che coinvolgeranno l'intero gruppo. Ci aspettiamo che la transazione venga chiusa nel periodo luglio-settembre", disse a maggio.

Anche Eidos Montreal ha reso noto che ora è proprietaria "dei giochi che ha sviluppato, come Deus Ex e Thief".