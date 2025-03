Pillars of Eternity festeggia 10 anni con il combattimento a turni

Sono passati 10 anni dall'uscita di Pillars of Eternity, il celebre RPG di Obsidian Entertainment, e per l'occasione il team di sviluppo ha annunciato un'importante novità: il supporto al combattimento a turni. La nuova modalità verrà introdotta in fase di test nei prossimi mesi e modificherà in maniera radicale le strategie di combattimento.

"A partire da quest'anno, i Watcher potranno aiutarci a testare una nuova funzione: il combattimento a turni" ha dichiarato Obsidian in un post ufficiale, "Siamo entusiasti di esplorare questa nuova dinamica e il feedback dei giocatori sarà fondamentale per definirne il futuro". Ulteriori dettagli sulla partecipazione al test verranno condivisi prossimamente.

Il combattimento a turni era stato introdotto in Pillars of Eternity II: Deadfire con un aggiornamento del 2019, quando averva riscosso grande apprezzamento presso la community degli appassionati. L'adattamento al primo capitolo rappresenterà quindi quasi sicuramente un'aggiunta gradita ai fan della saga.

Il sistema di combattimento originale di Pillars of Eternity utilizza un sistema in tempo reale con pausa tattica, in cui i giocatori possono fermare l'azione in qualsiasi momento per impartire comandi ai personaggi. Questo permette di gestire strategicamente le abilità, il posizionamento e le risorse del party senza interrompere completamente il flusso di gioco.

Con l'introduzione della modalità a turni, gli scontri assumeranno un ritmo più tattico e cadenzato, simile a quello di giochi come Divinity: Original Sin e Baldur's Gate 3. In questa modalità, ogni personaggio e nemico agirà a turno in modo che sia possibile pianificare con maggiore precisione ogni mossa. L'obiettivo è rendere le battaglie più strategiche e meno frenetiche rispetto al sistema originale.

Obsidian ha inoltre rilasciato un aggiornamento per Pillars of Eternity, denominato Patch 1.3.8.0.87535, con numerosi miglioramenti che coinvolgono aspetti grafici, meccaniche di gioco e stabilità complessiva. Tra le principali novità si segnalano:

Correzioni di bug per utenti Mac e Linux, con supporto migliorato per le versioni GOG, Steam ed Epic Games Store;

Risoluzione di problemi legati a interfaccia utente, audio e localizzazione;

Miglioramenti al sistema di combattimento, con bilanciamenti delle abilità e correzione di errori relativi a effetti e animazioni;

Aggiornamenti nelle quest, per prevenire blocchi o ripetizioni involontarie di missioni e ricompense;

Ottimizzazione delle performance in 4K e riduzione di glitch visivi e sonori.

Con questi aggiornamenti, Pillars of Eternity continua a ricevere supporto e miglioramenti, mentre si mantiene viva l'attenzione su un titolo che ha segnato il genere RPG. L'attesa ora è tutta per il debutto ufficiale della modalità a turni, che promette di cambiare radicalmente l'approccio alle battaglie.