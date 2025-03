Microsoft rinnova la Game Bar su PC: nuovo design e navigazione migliorata

Microsoft ha rilasciato un importante aggiornamento per la Game Bar su PC, introducendo un'interfaccia rinnovata e diverse migliorie che rendono l'esperienza di utilizzo più fluida e intuitiva. Questo aggiornamento rappresenta il primo passo di una serie di miglioramenti grafici e funzionali che verranno implementati nelle prossime settimane.

La nuova interfaccia appare più pulita e moderna, con un design più leggero e meno ingombrante. Gli elementi grafici sono stati semplificati, riducendo le linee e i colori superflui, per offrire un'esperienza visiva più chiara e meno invasiva. Tra i widget aggiornati figurano la Home Bar, il widget Cattura, il widget Prestazioni, il widget Risorse e il Widget Store.

Oltre alle modifiche estetiche, Microsoft ha lavorato per migliorare la navigazione all'interno della Game Bar, con particolare attenzione all'uso tramite controller. Il Widget Store ora supporta una navigazione più fluida, soprattutto in modalità Compact, pensata per i dispositivi handheld con Windows. Questi miglioramenti garantiscono un accesso più immediato alle funzionalità principali, rendendo l'interfaccia più intuitiva sia con mouse e tastiera sia con controller.

L'aggiornamento della Game Bar arriva in concomitanza con altre importanti novità nel mondo Xbox. Microsoft ha infatti introdotto miglioramenti per il servizio di Xbox Cloud Gaming, che ora consente di passare più facilmente tra alcuni titoli senza dover tornare alla schermata principale. Attualmente questa funzione è disponibile per la serie Assassin's Creed, ma l'azienda ha promesso di estenderla ad altri giochi in futuro.

Inoltre, sono stati aggiunti nuovi titoli alla libreria "Stream Your Own Game", permettendo ai giocatori di eseguire in cloud alcuni giochi non inclusi nel catalogo Game Pass. Tra questi figurano Assassin's Creed Shadows, Gotham Knights, Party Animals, Suicide Squad: Kill the Justice League, The Lord of the Rings: Return to Moria, The Texas Chain Saw Massacre e Wobbly Life.