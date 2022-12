Rivelato quale uscirà prima fra The Witcher 4 e The Witcher Remake

Il passaggio a Unreal Engine 5 che avverrà con il progetto Polaris, anche conosciuto come The Witcher 4 sebbene il nome definitivo sarà poi differente, rappresenterà una sorta di nuovo inizio per CD Projekt RED. Il recentemente annunciato The Witcher Remake, infatti, beneficerà di diverse tecnologie di Polaris. Lo ha fatto sapere Adam Kiciński, presidente e CEO della compagnia polacca, durante la presentazione dei risultati finanziari dell'azienda.

La parte iniziale dello sviluppo dei due titoli procederà in parallelo e, dopo la pubblicazione del capitolo di The Witcher che darà il via alla nuova trilogia con Geralt, parte del lavoro fatto verrà riutilizzato per The Witcher Remake. Bisogna poi aggiungere che la casa polacca ha recentemente rivelato che anche quest'ultimo avrà una struttura open world come i recenti The Witcher.

Non ci sono dettagli, invece, sulla probabile data di rilascio di Polaris (aka The Witcher 4), ma in precedenza Kiciński aveva anticipato che non bisogna aspettarlo prima del 2025. CD Projekt RED è attualmente concentrata sull'ultimazione di Phantom Liberty, l'attesa espansione di Cyberpunk 2077 giunta nelle fasi conclusive della lavorazione e il cui rilascio è previsto nel corso del 2023.