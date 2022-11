The Witcher, il remake cambierà la formula: diventerà un gioco open world

The Witcher Remake sarà un open world. A comunicarlo è CD Projekt RED, la software house polacca che ha dato vita a una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Nel documento di sintesi sui conti del Q3 2022, lo sviluppatore ha descritto il progetto "Canis Majoris", questo il nome in codice, come un "gioco di ruolo open world per giocatore singolo basato sulla trama: una moderna rivisitazione di The Witcher del 2007".

Il primo The Witcher diventerà quindi più simile a The Witcher 3, quest'ultimo in procinto di approdare su console e PC in versione next-gen. Sviluppato da Fool's Theory, il remake sarà realizzato da zero con il motore Unreal Engine 5 di Epic Games, lo stesso che plasmerà i futuri capitoli della serie (nome in codice Polaris e Sirius).

Sia il The Witcher originale che il suo sequel, Assassin of Kings, presentavano ampie zone aperte che i giocatori potevano esplorare. Tuttavia, il progredire della storia oltre determinati punti portava all'ingresso in una nuova zona, con la completa chiusura di quella precedente.

Con il remake non sarà più così, si avrà a che fare con un mondo aperto completamente esplorabile in ogni frangente.