The Witcher 3 Next Gen Update: tutti i dettagli dell'aggiornamento in arrivo il 14 dicembre

Durante l'ultima REDstreams, CD PROJEKT RED ha diffuso tutti i dettagli sul nuovo Next-Gen Update di The Witcher 3: Wild Hunt in arrivo il 14 dicembre su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Tante le novità e i cambiamenti che offriranno un'esperienza rinnovata, ma fedele al titolo originale lanciato nell'ormai lontano 2015.

Le prime novità riguardano naturalmente l'aspetto tecnico che introduce il ray tracing e un supporto migliorato alla Screen Space Reflection (SSR). Da rilevare il supporto all'FSR 2.1 di AMD e al DLSS 3 di NVIDIA, tecnologie talvolta fondamentali per assicurare un frame rate elevato. Anche le texture e il fogliame sono stati migliorati oltre ad una vasta gamma di elementi di gioco. Il tutto potrà essere affrontato da una nuova prospettiva grazie a un'opzione per la gestione della videocamera che fornisce una maggiore immersione.

Sono state aggiunte anche delle nuove opzioni all'interfaccia come Quick Sign Casting, filtraggio delle mappe e un'opzione che consente di nascondere dinamicamente la mini-mappa. Nuova anche la modalità foto con la quale, velatamente, CDPR anticipa l'arrivo di un concorso fotografico dedicato al gioco.

Ma non finisce qui. Alcune delle mod preferite della community sono state integrate nel gioco, insieme ad alcuni aspetti ripresi dalla serie TV prodotta da Netflix alla quale è stata dedicata un'intera nuova missione in cui sarà possibile ottenere diagrammi per il nuovo equipaggiamento di Geralt.

Infine, sarà introdotto il salvataggio cross-platform che consentirà di proseguire l'avventura su qualsiasi piattaforma, a prescindere da dove la si è interrotta l'ultima volta. Lo sviluppatore sottolinea che quanto riportato è solo una parte delle novità, ma tanti altri contenuti verranno svelati nel corso delle prossime settimane.