Resident Evil su Netflix non sta (per niente) piacendo ai fan

Le serie televisive diventano sempre più un punto di approdo per certi franchise videoludici: alcuni tra i più famosi come Fallout, The Last of Us, Horizon, God of War e Gran Turismo , prima o dopo vedranno il proprio show televisivo. Ma Resident Evil, con i suoi diversi capitoli cinematografici, è un passo avanti, e la sua serie televisiva ha debuttato questa settimana su Netflix (qui i trailer).

Tuttavia, le aspettative piuttosto alte dei fan non hanno trovato riscontro nella prima puntata. Nonostante i toni macabri e pesanti dei videogiochi a cui si ispira, è scritta in maniera piuttosto discutibile, facendo approssimativamente riferimento a tematiche del mondo giovanile con alcuni accostamenti che lasciano allibiti.

Protagonista della serie è Jade Wesker, figlia del noto Albert Wesker, ricercatore della Umbrella Corporation e capitano della squadra Alpha della S.T.A.R.S. La ragazza lotta per sopravvivere in un mondo invaso da creature infette assetate di sangue. Ma a questa storia apparentemente seria corrisponde una sceneggiatura molto più ballerina, al punto che Resident Evil è diventato uno degli show con la valutazione più bassa di sempre.

Non che gli appassionati di Resident Evil non siano abituati a trasposizioni scadenti della loro serie di videogiochi preferita. Resident Evil è infatti arrivato al cinema in diversi episodi con la coppia Paul W. S. Andresson/Milla Jovovich, quasi sempre accompagnato da recensioni piuttosto deludenti. Ma la qualità è ancora più bassa con la serie TV con una valutazione di 51% per quanto riguarda la critica e di 25% per il pubblico su Rotten Tomatoes. Nel caso di IMDB, invece, la valutazione è di 3,6/10, mentre su Metacritic non si va oltre l'1,9/10. "È terribile, e dopo diventa ancora più terribile. Quando perdi ogni speranza, peggiora ancora" si legge in uno dei commenti.

Alcune strane considerazioni dei personaggi principali hanno fatto drizzare i capelli dei fan. In particolare un riferimento alla pornografia di Zootropolis, un film d'animazione per adolescenti con personaggi pelosi, sta facendo letteralmente il giro della rete. Ma Resident Evil è pieno di battute altrettanto basse: in altri casi si citano "le vergini di 4chan" o Pornhub. Ma perché? La serie di giochi su cui si basa non si è mai avvicinata a nessuno di questi argomenti e, ancora una volta, è principalmente incentrata su malvagie corporazioni come la Umbrella e su spietati cattivi come Albert Wesker.

Nonostante tutto questo, Resident Evil su Netflix è un successo se si guardano le classifiche degli show più visti. Si trova al secondo posto di questa classifica, dopo l'inarrivabile quarta stagione di Stranger Things, per quanto riguarda la versione italiana di Netflix. Nel Regno Unito, in Australia e negli Stati Uniti, invece, Resident Evil è addirittura al primo posto.