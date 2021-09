The Last of Us: ecco la prima immagine della serie TV targata HBO

Dal 2013 a questa parte, il 26 settembre si celebra il The Last of Us Day: la ricorrenza annuale coincide con il cosiddetto 'Outbreak Day', ovvero il giorno in cui - nell'universo del titolo Naughty Dog - l'epidemia di Cordyceps si è abbattuta sull'umanità. Il team guidato da Evan Wells e Neil Druckmann hanno colto quest'occasione per annunciare diverse novità dedicate al suo acclamato franchise: l'annuncio più importante riguarda l'attesa serie TV.

Ellie e Joel nel primo scatto dello show televisivo di HBO

Come confermato dal regista Kantemir Balagov, le riprese dell'episodio pilota di The Last of Us si sono concluse a fine agosto, il che significa che i lavori sull'adattamento live-action procedono a gonfie vele. Lo conferma anche la stessa Naughty Dog, che poche ore fa ha condiviso il primo scatto ufficiale tratto dalla serie TV: possiamo finalmente "ammirare" Ellie e Joel, protagonisti dell'iconico action/adventure che dà il nome alla produzione HBO.

L'immagine ritrae gli attori Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie), due interpreti particolarmente noti ai fan di Game of Thrones - altro show distribuito da HBO. Purtroppo non possiamo osservare i volti dei protagonisti, ma adocchiando i loro indumenti è impossibile non notare la cura maniacale ai dettagli e, dunque, la fedeltà al materiale di riferimento.

Il risultato ha sorpreso anche lo stesso Neil Druckmann, direttore creativo e scrittore di The Last of Us. "Quando li ho visti per la prima volta sul set con gli abiti di scena, ho pensato: 'Porca miseria! Sono Joel e Ellie!'. L''adattamento HBO di The Last of Us procede a pieno ritmo!", ha dichiarato un entusiasta Druckmann, recentemente nominato co-presidente di Naughty Dog. Ricordiamo che il 'papà' di The Last of Us sta lavorando anche alla serie TV in veste di produttore e co-sceneggiatore, al fianco di Craig Mazin, autore della popolare miniserie Chernobyl.

L'adattamento televisivo dell'emozionante opera rilasciata su PlayStation 3 nel 2013 è prodotto da HBO con la collaborazione di Sony Picture Television, PlayStation Productions, The Mighty Mint e Word Games. I fan di The Last of Us saranno felici di sapere che il due volte premio Oscar Gustavo Santaolalla (Brokeback Mountain, Babel) produrrà la colonna sonora della serie TV, proprio come fatto per la soundtrack originale del videogioco.

Stando alle informazioni ufficiali, il budget stanziato per la prima stagione, composta da 10 episodi, supererà i 100 milioni di dollari. Il costo di ogni episodio può variare dai 10 ai 20 milioni di dollari, il che significa che il budget finale potrebbe essere anche superiore.