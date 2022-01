Serie TV di Fallout: il primo episodio sarà diretto da Jonathan Nolan, sceneggiatore di Interstellar

La produzione della serie TV di Fallout, già rivelata nell'estate del 2020, andrà in produzione nella prima parte di quest'anno e il primo episodio verrà diretto da Jonathan Nolan, fratello di Christopher e già autore di autorevoli show (come Westworld) e delle sceneggiature dei film di maggior successo diretti da Christopher.

Fallout: gli autori di Westworld al lavoro sull'adattamento TV

Non c'è ancora una data di rilascio per la serie di Fallout, ma è noto che gli showrunner (ovvero chi è responsabile delle operazioni giorno per giorno) saranno Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner (Silicon Valley). Nolan sarà anche produttore esecutivo, insieme a Lisa Joy, con la quale ha già lavorato su Westworld. Al loro fianco Todd Howard, responsabile principale del franchise Fallout, insieme a James Altman, director of publishing operations in Bethesda Softworks.

Nolan non è alla prima direzione di un episodio di una serie televisiva: gli è già capitato, infatti, con l'episodio pilota di Westworld, con il finale della prima stagione e con il pilot della terza stagione. Ed è ancora al lavoro su Westworld, sempre insieme a Lisa Joy, la cui quarta stagione entrerà in produzione quest'anno.

"Fallout è una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi. Ogni capitolo di questa storia follemente fantasiosa ci è costato un'infinità di ore che avremmo potuto trascorrere con amici e parenti". Sono state le parole di Lisa Joy e Jonathan Nolan, quando hanno annunciato la partnership con Bethesda per la realizzazione dello show TV di Fallout.