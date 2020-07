Fallout avrà la sua serie TV: l'annuncio di Amazon Studios e Bethesda

In attesa di nuovi dettagli, seguiremo con attenzione le prossime notizie inerenti alla nuova serie TV di Amazon Studios.

Todd Howard e il suo team, d'altro canto, avevano trascorso diversi anni alla ricerca di un modo - e di un producer - per portare Fallout sul piccolo schermo, fino al fatidico incontro con Joy e Nolan. "Siamo grandissimi fan del loro lavoro e non possiamo essere più entusiasti di lavorare con loro e con Amazon Studios" . Lo stesso Howard, e il collega James Altman, supervisioneranno la produzione dello show televisivo.

I due autori si dichiarano entusiasti di poter collaborare con Todd Howard , game designer e attuale responsabile del franchise presso Bethesda, e non vedono l'ora "di poter dar vita a questo enorme, sovversivo e cupamente divertente universo con Amazon Studios" .

"Fallout è una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi. Ogni capitolo di questa storia follemente fantasiosa ci è costato un'infinità di ore che avremmo potuto trascorrere con amici e parenti" . Sono le parole di Lisa Joy e Jonathan Nolan , che annunciano la partnership con Bethesda per la realizzazione dello show TV di Fallout .

Lo show televisivo è già in fase di sviluppo presso Kilter Films e vede il coinvolgimento di Jonathan Nolan e Lisa Joy , autori della serie Westworld per HBO.

