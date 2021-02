Ratchet & Clank: Rift Apart, ecco quando uscirà la prima grande esclusiva PS5

È stato uno dei primi giochi presentati per PlayStation 5 e, soprattutto, l'unico ad aver davvero dimostrato le enormi potenzialità del nuovo SSD della console next-gen. Ratchet & Clank: Rift Apart torna sotto la luce dei riflettori con l'annuncio della data di uscita: gli utenti di PS5 dovranno attendere solo una manciata di mesi prima di poter impersonare l'iconico duo di Insomniac Games, in quello che si prospetta come uno degli episodi più ambiziosi della serie.

Ratchet & Clank torneranno su PlayStation il prossimo giugno

In occasione del primo reveal del gioco, risalente allo scorso agosto, il team di Insomniac aveva dichiarato che Ratchet & Clank: Rift Apart sarebbe uscito "nella finestra di lancio di PS5". La data appena confermata non corrisponde esattamente alle promesse fatte alla Gamescom 2020, ma poco importa, perché il promettente action/platform arriverà l'11 giugno 2021.

L'annuncio ufficiale arriva tramite il PlayStation Blog, dove troviamo un post firmato dal creative director Marcus Smith, che ringrazia pubblicamente i fan della serie per esserci sempre stati nel corso degli ultimi 19 anni - il primo Ratchet & Clank uscì nel 2002 su PlayStation 2 e rilasciato nuovamente su PS3 e PS Vita con le edizioni rimasterizzate.

Dopo il più recente soft reboot sbarcato su PS4 (2016), Rift Apart proporrà un'avventura del tutto inedita in esclusiva per PS5. Ci pensa lo stesso Smith a spiegare cosa ci attende nel nuovo capitolo della serie: "Quando il dottor Nefarious mette le mani su un dispositivo per i viaggi interdimensionali e lo usa per raggiungere una galassia in cui lui vince sempre, Ratchet e Clank si trovano di colpo separati. Nel tentativo di ricongiungersi, incontreranno una Lombax che combatte in una milizia ribelle, esploreranno ambientazioni in parte nuove e in parte conosciute (ma reinterpretate in chiave multidimensionale!) e, soprattutto, semineranno il caos con un arsenale fuori di testa".

Il creative director di Insomniac rassicura i giocatori che non hanno mai provato alcun titolo di Ratchet & Clank: "questo è l'episodio giusto per iniziare", poiché offre una trama originale e impreziosita tuttavia da numerosi riferimenti ai precedenti capitoli, per la gioia dei fan di vecchia data.

Con la conferma della data di uscita arriva anche il reveal della boxart ufficiale per PlayStation 5. Sulla copertina della versione fisica troviamo il duo che tutti ben conosciamo, affiancato dalla Lombax conosciuta nel primo trailer - e che, a quanto pare, impersoneremo nel corso dell'avventura.

Ratchet & Clank: Rift Apart, annunciata la Digital Deluxe Edition

Insomniac Games ci fa sapere che i preordini di Ratchet & Clank: Rift Apart sono ora aperti e ne approfitta per condividere un ultimo annuncio, quello della Digital Deluxe Edition.

Effettuando il preordine del gioco nella sua versione Standard è possibile ottenere due contenuti di gioco aggiuntivi: parliamo della Corazza Carbonox, vista per la prima volta in Ratchet & Clank: Fuoco a Volontà (2003), e dell'arma Pixelatore, fucile in stile retrò.

Questi add-on saranno già inclusi nella Digital Deluxe Edition, con l'aggiunta di cinque armature extra, 20 unità di Raritanium con cui potenziare le proprie armi, un esclusivo pacchetto di adesivi da utilizzare nell'immancabile Photo Mode, un artbook digitale e la colonna sonora.

Veniamo alle note dolenti: il prezzo. Mentre la Digital Deluxe Edition sarà venduta a un prezzo consigliato di 89,99 euro, la Standard Edition sarà disponibile su PlayStation Store a 79,99 euro - ma questo, gli utenti delle console next-gen, già lo sapevano.