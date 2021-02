Kingdom Hearts in arrivo su PC in esclusiva Epic Games Store!

Square Enix ha "sganciato la bomba": la serie Kingdom Hearts arriverà su PC, in esclusiva su Epic Games Store, a partire dal 30 marzo. Si tratta di un annuncio molto importante, perché porta su Windows uno dei franchise più acclamati del mondo console (i giochi sono usciti a partire dal 2002 su più piattaforme). Nell'annuncio si parla di undici esperienze di gioco in 4 titoli: Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter, Kingdom Hearts III + Re Mind e Kingdom Hearts Melody of Memory.

"È veramente un enorme piacere portare così tante avventure di Kingdom Hearts ai giocatori su PC di tutto il mondo", ha dichiarato Ichiro Hazama, il produttore della serie. "La nostra collaborazione con Epic Games risale ai tempi dello sviluppo di Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e il supporto continuo che abbiamo ricevuto dal team di Epic Games nel corso di questi anni ci ha aiutato a rendere tutto ciò realtà. Mi emoziona il fatto che così tanti nuovi giocatori possano scoprire e godersi l'azione, la magia e l'amicizia giocando a Kingdom Hearts su PC".

Kingdom Hearts narra la storia di come "luce e amicizia possano vincere sul potere dell'oscurità, mentre il giocatore viaggia in una moltitudine di amati mondi Disney e Pixar. Per buona parte della serie giocherai come Sora, a cui si uniranno Pippo e Paperino, anche se in alcuni titoli giocherai nei panni di personaggi originali di Kingdom Hearts (per non parlare dei vari personaggi Disney)".

I giocatori PC potranno quindi immergersi ne "La Saga dei Cercatori dell'Oscurità", praticamente l'epica avventura di Sora e dei suoi compagni, a partire dal primo capitolo fino all'uscita più recente: Kingdom Hearts Melody of Memory.