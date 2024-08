Quasi 38 milioni di utenti connessi simultaneamente su Steam, grazie Black Myth: Wukong

Nel pomeriggio di ieri, Steam ha registrato un nuovo record per gli utenti connessi simultaneamente: 37.266.324 giocatori erano online alle 14:00 di domenica. Il record precedente, peraltro, non risale neanche a troppo tempo fa: 36 milioni erano stati registrati lo scorso mese.

Parte del merito va concesso a Black Myth: Wukong, il nuovo titolo di Game Science che in sole 72 ore ha superato i 10 milioni di copie vendute. Il gioco ha segnato 2,3 milioni di giocatori impegnati contemporaneamente nell'avventura con un lancio migliore di nomi altisonanti come Cyberpunk 2077 o Elden Ring.

Si tratta di un indicatore importante che dimostra non solo la crescita della piattaforma di Valve, ma dell'intero mercato PC gaming che sta attraversando un momento a dir poco roseo. Con tutta probabilità, a partecipare al grande successo dello store digitale ci sono anche le nuove console portatili o "handled PC" come Steam Deck o ROG Ally – qui la recensione della nuova ROG Ally X.

Da considerare c'è anche la closed beta di Deadlock, il nuovo sparatutto competitivo 6v6 di Valve di cui si vociferava già da qualche tempo in rete. Il titolo, come da tradizione, è stato presentato piuttosto in sordina, ma come per ogni produzione Valve ha scatenato immediatamente l'interesse dei fan.

Tra i titoli più giocati, non mancano i soliti noti come Counter-Strike 2 che, seppur superato da Black Myth: Wukong, si mantiene saldamente al secondo posto con uno stacco di quasi il 50% di utenti rispetto al gioco immediatamente successivo, Dota 2. Insomma, tanti i fattori che contribuiscono al nuovo record e dimostrano un interesse ancora in crescita verso il settore PC.