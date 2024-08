Valve ha confermato Deadlock, ma l'ha fatto in sordina giusto per darci un contentino

Su Steam è comparsa una pagina ufficiale di Deadlock, il nuovo gioco multiplayer di Valve. La società ricorda che si tratta di un progetto embrionale, ma non svela altri dettagli. Nel frattempo, Valve ha dato via libera agli streamer e ai tester di parlarne pubblicamente.

Una decina di giorni fa vi avevamo riportato che migliaia di persone stavano giocando a un titolo di Valve non ancora annunciato, noto con il nome di Deadlock, in quello che sembrava un play test esteso in vista di un debutto nel breve periodo.

La casa madre di Half Life e Portal ha fatto orecchie da mercante alle richieste di confermare l'esistenza di Deadlock, almeno fino alle scorse ore. Come sempre, Valve ha fatto le cose a modo suo e non è uscita allo scoperto in pompa magna, anzi: lo ha fatto in modo che si notasse il meno possibile.

Il gioco - uno shooter competitivo 6 contro 6 con diversi elementi MOBA - ha ora una pagina su Steam, che conferma che Valve è publisher e sviluppatore del titolo, il tutto accompagnato da una nota che specifica lo stato dei lavori iniziale e il gameplay sperimentale. "L'accesso è attualmente limitato all'invito di amici tramite i nostri tester", aggiunge la nota.

Valve non fornisce altri dettagli, ma solo un'immagine teaser animata. Inoltre, i requisiti di sistema indicano semplicemente che il gioco richiede una CPU e un sistema operativo a 64 bit.

Questo annuncio in sordina, unito al fatto che Valve ha revocato l'ordine di non parlarne in pubblico, dando modo a molti streamer il via libera per giocare in diretta a Deadlock, sdogana apparentemente il gioco in vista del debutto in futuro.

La cautela però è d'obbligo, visto che Valve non ci mette a molto a cancellare o abbandonare progetti se ritiene che non conquisteranno il successo necessario. Deadlock riuscirà a ritagliarsi un suo spazio nell'affollato mondo del gaming multiplayer o farà la fine di Artifact?