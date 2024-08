Migliaia di persone stanno giocando a un titolo di Valve non ancora annunciato

Deadlock, il nuovo gioco di Valve che è emerso in un leak qualche tempo fa, non è ancora stato annunciato ma sono migliaia le persone che lo stanno già giocando, in una fase di test votata all'ottimizzazione.

Il prossimo gioco di Valve, non ancora annunciato, ha già macinato oltre 23.000 giocatori in contemporanea negli ultimi giorni, secondo i dati di SteamDB. Il gioco si chiama Deadlock e sappiamo che Valve ci stava lavorando da un po'. A quanto pare, la software house deve aver ampliato le maglie del playtest, in vista di un annuncio che appare sempre più imminente (il nome è stato registrato a fine maggio).

Che cos'è Deadlock? È uno shooter competitivo 6 contro 6 con diversi elementi MOBA. I primi ad averlo giocato hanno detto che "è come se Valorant, Overwatch, DOTA 2 e Team Fortress 2 avessero un bambino".

In sviluppo dal 2018, si tratterebbe di una collaborazione con IceFrog, colui che ha sviluppato la mod Defense of the Ancients di Warcraft III: Reign of Chaos dando il via alla "DOTA mania".

Stando ai report, al momento ci sono 20 eroi tra cui scegliere e si può entrare in una modalità sandbox per provarli tutti. È anche possibile sfogliare le partite in corso per assistere e farsi un'idea più precisa prima di immergersi nel gioco. La build di playtest mostra che i server sono aperti tutti i giorni, per almeno 12 ore al giorno.