Deadlock, leak dal prossimo gioco di Valve: è uno sparatutto in stile Overwatch

Potremmo presto assistere al lancio di un nuovo gioco di Valve e no, non sarà un titolo single player. Parliamo di Deadlock, presunto nome dell'inedito hero shooter in terza persona con cui la società di Gabe Newell lancia la sfida a Blizzard e al suo Overwatch.

Vediamo infatti un'evidente ispirazione al popolare sparatutto multigiocatore, giunto ormai alla sua seconda iterazione; eppure, a detta di chi ha già provato Deadlock, questo integra anche delle meccaniche che richiamano i sottogeneri MOBA e tower defense.

Le prime immagini di Deadlock trapelate online

Stando a quanto segnalato da Tyler McVicker - reporter particolarmente attivo per quanto concerne le produzioni di Valve, Bethesda, CDPR e di altri grandi publisher - il suddetto Deadlock viene attualmente giocato da "centinaia di persone" tramite un playtest chiuso basato su una versione Alpha del titolo. Tra gli invitati ci sarebbero anche youtuber specializzati nel gaming competitivo.

Senza troppe sorprese, qualche tester ha violato l'NDA di Valve e ha iniziato a condividere online delle immagini estratte dal nuovo sparatutto di Gaben e colleghi. Grazie all'insider gabefollower possiamo osservare alcuni degli screenshot 'verificati' del gioco.

Since testers started sharing Deadlock screenshots all over the place, here's ones I can verify, featuring one of the heroes called Grey Talon. pic.twitter.com/KdZSRxObSz — ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 17, 2024

Le immagini diffuse su X raffigurano una delle mappe che vedremo in Deadlock, così come i personaggi che potranno essere controllati dai giocatori. Vediamo in particolare Grey Talon, un astuto specializzato nei tiri dalla distanza e che, come recita la sua descrizione in-game, "utilizza una combinazione di precisione letale, trappole e posizionamento strategico per abbattere gli avversari più difficili". Dalle medesime immagini possiamo dedurre che le partite di Deadlock si svolgeranno in match 6 contro 6, dove ogni giocatore impersona un eroe diverso.

Tornando al report di Tyler McVicker, lo youtuber afferma che il nuovo progetto di Valve include anche elementi ispirati ai MOBA e al sottogenere strategico dei tower defense: "è come se Valorant, Overwatch, DOTA 2 e Team Fortress 2 avessero un bambino", semplifica McVicker.

Lo stesso reporter sostiene che Deadlock è in produzione dal 2018 e rappresenta, di fatto, il prossimo "grosso" progetto di Valve. Insomma, il progetto sarebbe nato prima ancora di Counter-Strike 2, lanciato 'silenziosamente' lo scorso anno, e avrebbe anticipato anche Half-Life: Alyx, rilasciato nel 2020 per gli headset compatibili con SteamVR. Vista la quantità di informazioni trapelate in rete, un annuncio ufficiale da parte di Valve potrebbe essere imminente.