Dragon Age Inquisition: la GOTY Edition è in regalo su Epic Games Store

Il primo gioco offerto gratuitamente dall'Epic Games Store - in occasione dei Mega Saldi - è Dragon Age Inquisition. Il Gioco dell'Anno 2014 viene regalato nella sua edizione più ricca. Può essere un'ottima occasione per recuperare uno dei migliori action RPG degli ultimi anni, in vista di Dreadwolf.

17 Maggio 2024

Electronic Arts

Dragon Age

pubblicata il, allenel canale Videogames