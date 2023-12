Dragon Age Dreadwolf: un nuovo sguardo con un teaser di circa un minuto

In occasione del Dragon Age Day, Electronic Arts e BioWare hanno rilasciato un nuovo teaser trailer del prossimo capitolo della serie di action rpg, Dreadwolf, dalla durata di poco inferiore al minuto. Il filmato è accompagnato dalle seguenti parole: "Il nuovo video in-game mostra le desolate ma bellissime terre degli Anderfels, i canali tortuosi e le torri scintillanti di Antiva e i mari turchesi di Rivain, che sono solo alcuni dei luoghi che attendono i giocatori".

Si tratta di una sorta di anticipazione rispetto all'annuncio completo del gioco, previsto per l'estate 2024. Gli appassionati dell'immaginario di Dragon Age hanno già visitato tre volte la regione del Thedas che sarà protagonista in Dreadwolf, mentre molte altre volte è apparsa nelle opere canoniche come fumetti, libri, illustrazioni e racconti.

"Siamo sull’orlo del cambiamento" si legge sul blog del Dragon Age Day. "Il destino del mondo è in bilico sul filo di una lama. Nei giochi precedenti, potevate vederne solo una parte: in Origins, era il Ferelden, una terra devastata dalla guerra e dalla Prole Oscura. In Dragon Age II, si trattava di Kirkwall e dei suoi luoghi, infestati dalla corruzione e da un oscuro mondo sotterraneo. E in Inquisition, vi siete avventurati in gran parte di Orlais, affrontando intrighi politici e combattimenti".

Il nuovo Dragon Age, invece, ci porterà nel Thedas, del quale si scorge anche la città portuale di Treviso nel teaser trailer. "Abbiamo ritenuto che fosse la soluzione migliore per la storia che volevamo raccontare e speriamo che vi piaccia tanto quanto piace a noi!" si nelle ancora sul blog. "Ci ha permesso di creare molte più località rispetto ai giochi precedenti, incluse alcune in cui avete già desiderato recarvi... e altre di cui non avete mai sentito parlare prima!"

Dragon Age Dreadwolf è stato inizialmente annunciato nel 2018, ma il progetto ha subito una serie di ritardi, anche per le varie vicissitudini che hanno riguardato BioWare. Si tratta dell'attesa più lunga fra due capitoli di un franchise BioWare, superiore anche ai cinque anni che sono intercorsi tra Mass Effect 3 e Mass Effect Andromeda. In estate verosimilmente verrà annunciata la data di rilascio di Dreadwolf, che a questo punto potrebbe riguardare la stagione natalizia 2024.