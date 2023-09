Counter-Strike 2 disponibile su Steam per tutti: aggiornamento gratuito da CS:GO

Dopo il lancio avvenuto a maggio e mesi di beta Valve ha lanciato Counter-Strike 2. Il nuovo titolo può essere scaricato su Steam come aggiornamento gratuito di Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), apportando notevoli miglioramenti tecnici ottenuti con il nuovo engine grafico Source 2 e altre novità.

Counter-Strike 2 presenta un comparto grafico superiore rispetto al predecessore con texture e modelli più dettagliati, illuminazione dinamica realistica, ombre e riflessi, tutti elementi che contribuiscono a creare ambientazioni più credibili. Le mappe sono state raggruppate in 3 categorie in base al livello di modifica: quelle definite "Touchstone", sono le classiche di Counter-Strike e sono state lasciate pressoché identiche; poi ci sono le mappe "Upgrade", che sfruttano Source 2 per ottenere riflessi e materiali più realistici; e infine "Overhaul", mappe totalmente ricostruite da zero per sfruttare tutte le potenzialità dell'engine.

Counter-Strike 2 è adesso disponibile su Steam per tutti

Tra le novità più rilevanti c'è il nuovo sistema di gestione del fumo che adesso reagisce all'illuminazione e si propaga negli ambienti interagendo con l'architettura, novità che permette tattiche più credibili e coinvolgenti. Inoltre, tutti i giocatori vedranno lo stesso fumo, a prescindere dalla posizione in cui si trovano. Counter-Strike 2 supporta inoltre gli aggiornamenti sub-tick, quindi il server può elaborare le azioni dei giocatori all'interno del lasso di tempo di ogni tick (64Hz).

Valve ha progettato Counter-Strike 2 come un upgrade diretto di CS:GO, permettendo di trasferire tutti i progressi e gli elementi cosmetici accumulati nel predecessore. Nei prossimi giorni assisteremo sicuramente ad una transizione tumultuosa nella comunità di Counter-Strike, a favore del nuovo arrivato. Sarà però interessante capire se CS2 saprà conquistarsi la stessa popolarità del suo illustre predecessore, oppure se una parte dei giocatori rimarrà ancorata al passato.