PS5 superiore a Xbox Series X: programmarla è più facile, parola di Crytek

PlayStation 5 offrirebbe prestazioni superiori a Xbox Series X per via delle API utilizzate: secondo l'ingegnere del rendering di Crytek, infatti, il fatto di doversi basare sulle DirectX 12 svantaggerebbe Microsoft, mentre sarebbe più facile programmare PlayStation 5 perché Sony rinnova completamente le API di sviluppo a ogni iterazione della sua console. Il confronto tra PS5 e Xbox Series X tiene banco dal giorno in cui le specifiche delle due nuove console sono state rivelate, e non è facile districarsi perché le opinioni sono contrastanti.

C'è chi ritiene che Xbox Series X sia superiore per via del maggior numero di Compute Unit (CU) per la sua GPU (52 contro le 36 della GPU di PS5, per il resto sono pressoché identiche), mentre il ricorrere a un sistema di frequenze variabili nel caso di PS5 nasconderebbe un problema di surriscaldamento della console. Allo stesso tempo, però, gli sviluppatori che stanno già lavorando sui dev kit delle due console, e la loro parola è ovviamente in assoluto la più importante, insistono sulla maggiore facilità a programmare PS5.

È intervenuto nel dibattito Ali Salehi, l'ingegnere iraniano che lavora presso la sede di Crytek di Francoforte, con un'intervista rilasciata al sito Vigiato in lingua persiana. Salehi avverte di non fidarsi solamente del dato espresso in Teraflops perché la GPU di una console "è un'entità molto complessa. Diversi elementi devono lavorare insieme per fornire il massimo delle prestazioni: se uno di loro non viene usato adeguatamente, gli altri non possono esprimere il loro massimo potenziale. Un buon esempio di questo concetto è PlayStation 3: grazie alle sue avveniristiche (per l'epoca) SPU sulla carta sarebbe dovuta essere molto più potente di Xbox 360. Ma, a causa della sua architettura molto complessa da gestire per gli sviluppatori, non raggiungeva quasi mai il suo massimo potenziale".

PlayStation 3 aveva grosse difficoltà con i giochi multi-piattaforma: Xbox 360 riusciva a far girare Red Dead Redemption e GTA IV a 720p nativi, mentre PS3 li renderizzava a una risoluzione inferiore e poi procedeva all'upscaling, ricorda Salehi. I giochi first-party, ottimizzati esclusivamente su PS3, invece, avevano una grafica impressionante, come nei casi di The Last of Us e Uncharted 2 e 3.

Insomma, Salehi sta citando un caso esemplare di profondo gap in termini di facilità di programmazione, che resterà nella storia dello sviluppo di videogiochi: se tale differenza ci fosse anche nel caso di PS5 e Xbox Series X, per Microsoft non sarebbe certo qualcosa di positivo. "Sviluppare un videogioco oggi, significa doversi preoccupare di tanti aspetti tecnici, dal supporto alle nuove console all'ottimizzazione degli algoritmi precedenti per le nuove tecnologie, fino all'implementazione di nuove funzionalità come il Ray Tracing", ricorda Salehi, iniziando a concentrarsi sull'aspetto centrale della sua disquisizione, le API.

"Basti vedere cosa è successo nel mondo PC quando Vulkan si è aggiunto alle DirectX 12. L'hardware non è cambiato, ma a causa del cambiamento nell'architettura del software, è stato usato molto meglio. Lo stesso vale ora per le console. Sony esegue su PlayStation 5 il proprio sistema operativo, mentre Microsoft ha messo su Xbox Series X una versione personalizzata di Windows". In altri termini, mentre Microsoft avrebbe riciclato tecnologie originariamente sviluppate per i PC e non costruite appositamente sulla nuova console, Sony avrebbe preso a riferimento esclusivamente PS5.

Alla domanda sulle differenze prestazionali tra le due console, Salehi risponde così: "Non posso dire nulla in questo momento, ma posso citare altri che hanno fatto delle dichiarazioni pubbliche. Gli sviluppatori di giochi affermano che PlayStation 5 è la console più semplice che abbiano mai programmato, e che il massimo potenziale del sistema non è mai stato così facilmente raggiungibile", riferendosi alle dichiarazioni che abbiamo riportato qualche giorno fa.

"In termini di software, programmare su PlayStation 5 è estremamente semplice e ha molte funzionalità che lasciano libero lo sviluppatore. Tutto sommato, la PlayStation 5 è una console migliore".

"Le schede grafiche hanno 20 sezioni diverse, e solo una di queste è quella composta dalle Compute Unit" continua Salehi. "Se il resto delle componenti che le affiancano funziona nel migliore dei modi, allora il tutto funziona in maniera ottimale: il processore può ottenere tutte le informazioni di cui ha bisogno e si esprime il massimo potenziale in termini di operazioni in virgola mobile eseguite al secondo. In un mondo in cui non ci sono parametri limitanti questo è possibile, ma le cose non stanno così".

Parlando delle Compute Unit, Salehi sostiene che "la differenza principale è che la frequenza di clock di PlayStation 5 è molto più elevata, e questo darà molti vantaggi. Un giornalista di IGN ha fatto un paragone molto interessante: Xbox Series X è molto pulita e ordinata come un motore a 8 cilindri e PlayStation 5 assomiglia di più a un motore a 6 cilindri turbocompresso". Avere un maggior numero di CU non è necessariamente un vantaggio, perché le istruzioni devono essere correttamente indirizzate se non si vuole correre il rischio che alcune CU rimangano inoperose. Lo stesso si può dire per le CPU multi-core: spiega Salehi che "per i giochi una CPU con un numero inferiore di core è preferibile perché più facile da programmare: è più importante dare a ciascun core in pasto le istruzioni da processare il più velocemente possibile".

"Aumentare la frequenza di clock di PS5 apporterà una serie di vantaggi, perché il funzionamento della memoria, del rasterizzatore e di altre parti della GPU è correlato a questa frequenza di clock. Questo è il motivo per cui la GPU di PS5 garantisce prestazioni superiori rispetto a quella di Xbox Series X e si manterrà più costantemente vicino al picco dei 10,28 TFLOPS".

"Ciò che Sony ha fatto è molto più logico perché il suo sistema decide dinamicamente la frequenza di CPU e GPU in funzione del carico di elaborazione. Ad esempio, durante il caricamento è necessaria solo la CPU e la GPU non serve. Oppure, se l'inquadratura è molto vicina al volto di un personaggio, serve quasi esclusivamente la GPU e la CPU ha un ruolo molto marginale".

Una domanda ha riguardato anche la tecnologia di SMT (Simultaneous Multi-threading, l'analogo dell'Hyper-Threading di Intel) di cui è dotata la CPU di Xbox Series X e PlayStation 5. "Hyper-Threading è presente nelle CPU Intel dai tempi del Pentium 4: ogni core fisico della CPU viene considerato come due core virtuali e nella maggior parte dei casi questo aiuta con le prestazioni. Xbox Series X lascia allo sviluppatore la libertà di decidere se desidera utilizzare questi core virtuali o se spegnerli per sfruttare una maggiore frequenza di clock". Secondo Salehi, nella maggior parte dei casi gli sviluppatori decideranno di usare SMT.

Con Xbox Series X, in particolare, Microsoft avrebbe commesso un errore con l'impostazione della RAM, secondo Salehi. "Microsoft ha diviso la RAM in due parti, stesso errore che aveva fatto con Xbox One" spiega il programmatore di Crytek. "Una parte della RAM ha una bandwidth elevata, l'altra una bandwidth ridotta. E questo comporta delle difficoltà nella programmazione, soprattutto se si considerano quei giochi che dovranno funzionare a 4K e che esauriranno velocemente la prima parte della memoria".

Un altro tema è quello del surriscaldamento, sul quale Microsoft sembra in vantaggio. Salehi sembra confermare che PlayStation 5 potrà avere qualche problema su questo fronte: "Xbox Series X sembra poter mantenere costante la frequenza" ha detto. "Ma avere meno libertà sulle frequenze di clock di CPU e GPU potrà essere un grosso problema".

Libertà che non sarà un problema per gli sviluppatori, secondo Salehi: anzi potrebbe essere di grande aiuto soprattutto in abbinamento a tecnologie come Dynamic Resolution Scaling, che aumenta o diminuisce la risoluzione alla quale le immagini vengono renderizzate sulla base del carico di elaborazione.

Il giornalista di Vigiato chiede se questo non sia un gap colmabile nella seconda parte del ciclo vitale delle console, quando gli sviluppatori acquisiranno confidenza nello sviluppo dei giochi per Xbox Series X. Salehi sostiene che la struttura delle API delle PlayStation storicamente è sempre stata aperta, e che nella seconda parte del ciclo vitale ha permesso di ottenere i risultati migliori. Ammette che è pur vero che nel lungo tempo gli sviluppatori riusciranno su Xbox Series X a offrire giochi a risoluzione maggiore.

Attenzione, però, perché stabilire un vantaggio di una console rispetto all'altra non è così semplice, e le dichiarazioni di Salehi hanno incontrato diverse critiche da parte di altri sviluppatori. Tra questi, Dynamic Voltage Games, che sta lavorando a un gioco in esclusiva per Xbox Series X ottimizzato per girare a 4K e 120 frame per secondo, ha pubblicato il seguente tweet.

Dude at Crytek praised ease of development with the PS5. Let's ask him again how easy it is when they make a multiplatform game and need to scale back the visuals on the PS5 so the game runs well. — Dynamic Voltage Games (@dynamic_voltage) April 6, 2020

"All'amico di Crytek che ha elogiato la facilità di sviluppo con la PS5, chiediamogli quanto sia facile sviluppare un gioco multi-piattaforma e dover ridurre la risoluzione su PS5 in modo che giri fluidamente". Salehi ha fatto riferimento a un vantaggio di Xbox Series X nell'eseguire giochi ad alta risoluzione, ma evidentemente non ha sottolineato abbastanza questo concetto.