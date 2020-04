PS5: svelato DualSense, il nuovo controller. Caratteristiche e immagini

Cogliendo i fan alla sprovvista, nella serata di ieri Sony ha svelato ufficialmente DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5. DualSense sfoggia un design futuristico e la tradizionale disposizione dei pulsanti, con qualche lieve modifica.

L'annuncio è arrivato tramite il PlayStation Blog, dove Hideaki Nishino - Senior VP, Platform Planning & Management di Sony Interactive Entertainment - ha descritto nei minimi dettagli le funzionalità del nuovo controller, che possiamo già osservare attraverso le prime immagini.

DualSense e PS5: la parola d'ordine è immersività

A prima vista il nuovo DualSense sembra recuperare gran parte delle caratteristiche del suo predecessore (DualShock 4), con i cambiamenti più visibili riguardanti principalmente il design. Le novità più rilevanti sono infatti quelle meno visibili e riguardano un sistema di feedback aptico, che troverà inedite implementazioni durante il gameplay nei futuri giochi disponibili su PS5.

Agli sviluppatori, dunque, il compito di rendere i propri titoli compatibili con i sensori tattili di DualSense. Questi ultimi, integrati anche nei trigger adattivi L2 e R2, restituiranno al giocatore sensazioni diverse in base al gioco riprodotto su PS5, come "la lentezza della guida di un'auto nel fango" oppure "la tensione di un arco mentre si scocca una freccia", spiega Hideaki Nishino.

In merito al design, Sony avrebbe cambiato l'angolazione dei suddetti grilletti posteriori e modificato l'impugnatura, migliorandone l'ergonomia. Miglioramenti anche per quanto concerne il peso, sensibilmente ridotto, e la durata della batteria, che questa volta potrà essere ricaricata tramite USB Type C. Notiamo inoltre la presenza di un nuovo pulsante, Create, che rimpiazza il tasto Share per introdurre nuove opzioni dedicate alla creazione e alla condivisione di contenuti.

Altra nuova funzionalità di DualSense riguarda il suo microfono integrato, che permetterà ai giocatori di comunicare con i propri amici senza dover ricorrere a un headset. Si tratta tuttavia di una feature indicata prettamente per le conversazioni rapide: per le sessioni di chat prolungate, Sony consiglia comunque l'utilizzo di un paio di cuffie.

Il design finale del controller, ottenuto dopo numerosi concept e centinaia di mockup, mette in evidenza una doppia colorazione (bianca e nera) e un riposizionamento dell'iconica lightbar del DualShock 4, che qui illumina i due lati del touchpad.

Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, descrive il nuovo DualSense definendolo "una svolta radicale" rispetto ai precedenti controller realizzati dal colosso nipponico, e commenta così l'annuncio della periferica: "Il nuovo controller, insieme alle numerose funzionalità di PS5, sarà trasformativo per i giochi, continuando la nostra missione di estendere i confini del gioco, ora e in futuro. [...] Non vediamo l'ora di condividere ulteriori informazioni in merito a PlayStation 5, incluso il design della console, nei prossimi mesi".

Per un quadro su tutte le ultime notizie legate a Playstation 5 (specifiche tecniche e raffronti con Xbox Series X) potete consultare questa pagina.