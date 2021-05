PS5 e bagarini: più di 130mila console vendute a prezzi inverosimili

È uno dei prodotti hi-tech più desiderati del momento e, per giunta, è anche introvabile. Come dichiarato dalla stessa Sony, PlayStation 5 rimarrà scarsamente disponibile sia nei prossimi mesi che nel 2022, a causa della carenza di componenti che sta interessando l'intero settore tecnologico. Come se ciò non bastasse, le poche unità che è possibile trovare in rete sono nelle mani dei bagarini e, dunque, dei famigerati scalper che hanno complicato la vita degli aspiranti utenti di PS5.

PlayStation 5 rivendute a prezzo maggiorato: il caso di StockX

Tra i siti web più utilizzati dai bagarini, StockX ha senz'altro giocato un ruolo importante per quanto concerne la rivendita di PS5. Come riporta VideoGameChronicles, il portale di aste online lanciato nel 2016 era dedicato principalmente alla rivendita di sneaker, ma con il lancio delle console next-gen (novembre 2020) la compagnia ha abbracciato anche il settore hi-tech.

A sei mesi dal debutto di Xbox Series X e PlayStation 5, StockX ha diffuso alcuni dati relativi alla vendita delle piattaforme da gaming. In merito a PS5, sono state vendute circa 83.000 unità con lettore ottico e circa 55.000 versioni solo digitali: tirando le somme, sono almeno 138.000 le PS5 rivendute su StockX, nel solo territorio statunitense. Nel mese di lancio, come precedentemente dichiarato dalla compagnia, sono state vendute 60.000 PlayStation 5.

A stupire non è tanto il numero di console che è stato possibile trovare su StockX, quanto piuttosto il prezzo a cui sono state rivendute tutte quelle unità. Dando un'occhiata al sito di aste, il costo medio di PS5 equivale a circa 800 dollari per la versione retail e 741 per quella digitale.

Ecco un altro dettaglio alquanto curioso: le vendite totali di PS5 su StockX rappresentano l'1,66% dei 7,8 milioni di console che Sony afferma di aver venduto tra il giorno di lancio e il 31 marzo 2021. Risultati impressionanti, che includono anche le migliaia di unità rivendute su altri siti di aste come eBay e ovviamente i tradizionali canali retail. Basti pensare che, lo scorso dicembre, il popolare marketplace ha ricavato 6,6 milioni di dollari dalla rivendita di prodotti tecnologici a prezzi maggiorati, grazie agli scalper.

La piaga dello scalping continua a colpire duramente il settore tecnologico. Nel frattempo, se non altro, qualcuno sta valutando delle possibili soluzioni: nel Regno Unito, ad esempio, alcuni membri del Parlamento stanno lavorando per una proposta di legge volta a bloccare - o quantomeno limitare - il fenomeno degli scalper. Per Phil Spencer di Microsoft il problema risiede negli attuali sistemi di preordine, da lui considerati "obsoleti": il capo della divisone Xbox ha dunque parlato di un sistema di verifica che, in futuro, permetterebbe a ciascun cliente di riservare il proprio slot per l'acquisto di una nuova console. Una soluzione potenzialmente efficace che renderebbe la vita difficile ai bagarini, ma, per il momento, questi potranno ancora darsi alla pazza gioia.