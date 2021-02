Gli scalper di PS5 e schede video non capiscono perché sono odiati dalle persone

Quando parliamo di scalper, ossia quei "bagarini" che acquistano in massa i beni tecnologici più "caldi" del momento (console e schede video in particolare) grazie a bot automatici sofisticati per creare carenza e lucrarci, proprio non ce la facciamo a parlarne bene. Sarà che ci piacerebbe vedere i prodotti che proviamo in mano ai videogiocatori, e soprattutto ai prezzi decisi dalle aziende.

La cosa incredibile è che gli scalper si lamentano. Sì, proprio non capiscono come mai le persone e la stampa li dipingano come degli avvoltoi. In un articolo apparso su Forbes, questi furbetti si permettono di dire che le loro azioni sono state fraintese e l'immagine negativa che le persone hanno di loro è ingiustificata. Sì, avete letto bene, perché vi lamentate?

Un certo Jordan, cofondatore di The Lab, un gruppo privato che insegna a utenti paganti come fare scalping (cioè… diciamocelo, avvoltoi al quadrato), ha l'ardore di dire che "sembra ci sia molta cattiva stampa verso questo settore incredibilmente prezioso e non credo che sia giustificata, agiamo solo come intermediari per articoli in quantità limitata". E noi che li chiamiamo avvoltoi… sono intermediari!

"L'intermediario" Jordan ha acquistato a gennaio 25 Playstation 5, rivendendole a 700 sterline, contro le 450 sterline a cui la console dovrebbe essere venduta. E non ci vede nulla di male. "Fondamentalmente ogni azienda rivende i propri prodotti. Tesco, ad esempio, acquista latte dagli agricoltori a 26 centesimi al litro e lo vende a più di 70 centesimi al litro. Nessuno sembra lamentarsi nella stessa misura in cui lo stanno facendo con noi".

Non ci sembra un esempio del tutto calzante, ma una lancia in tuo favore caro Jordan dobbiamo spezzarla: diversi giocatori infuriati hanno sbagliato, e ti hanno minacciato di morte, e questo non è mai accettabile. L'analogia però non sembra un po' sopra le righe solo a noi, ma anche agli stessi videogiocatori, con un appassionato che ha sentenziato che lo scalper "non capisce che si tratta di un altro strato di speculazione", per poi aggiungere "non è Robin Hood".

Già Robin Hood, lui rubava ai ricchi per dare ai poveri, gli scalper invece comprano dai ricchi per diventare ricchi a loro volta ai danni dei "poveri" (passateci il termine, è per rendere l'idea). E poi non comprendono perché risultano antipatici alle persone (tanto che nel Regno Unito si sta cercando di portare la questione Parlamento).

L'articolo di Forbes è interessante perché approfondisce un po' la parte tecnica dietro a questi bot automatici e come eludono le contromisure dei vari siti. Alle spalle c'è un lavoro che spesso coinvolge l'impiego di uno staff a tempo pieno, perché oltre a battere i poveri utenti tradizionali che usano l'arcaico metodo di mettere il prodotto a carrello e cliccare su acquista in tempi umani e quando hanno tempo, bisogna battere anche gli altri scalper.

Il gruppo dell'intermediario Jordan "monitora centinaia di siti web" per capire prontamente quando c'è un rifornimento di determinati prodotti. "È piuttosto semplice da configurare poiché tutti i bot di primo livello hanno guide approfondite o interfacce molto semplici. Tutto ciò che serve è l'ID del prodotto, alcuni profili di fatturazione e proxy (i proxy ci consentono di accedere a siti da posizioni diverse, che sia un paese o una città specifica). Abbiamo tutto pronto prima di qualsiasi rifornimento per darci le migliori possibilità di acquisto. Se sei lento, anche con un bot, perdi il prodotto".