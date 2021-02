PS5 a prezzi astronomici? I politici (britannici) vorrebbero vietare lo scalping

Console, schede video e processori sono i casi più noti ed emblematici in questo momento del fenomeno scalping, ossia i cosiddetti "bagarini" che acquistano un prodotto in massa (mediante bot automatici) per crearne carenza sul mercato e rivenderlo a prezzi molto più alti di quelli di listino. Il problema è mondiale e finora è stato lasciato nelle mani di produttori e rivenditori, ma adesso sembra che anche la politica voglia occuparsene, anche se non quella di casa nostra, affaccendata in ben altri problemi.

Alcuni membri del Parlamento britannico guidati dal politico scozzese Douglas Chapman stanno lavorando per una proposta di legge volta a bloccare o limitare lo scalping. Non è la prima volta che Chapman si occupa del fenomeno: a dicembre vi fu una Early Day Motion sottoscritta a oggi da 32 membri. Queste mozioni sono usate regolarmente per evidenziare problemi correnti, ma raramente raggiungono la fase di dibattito presso la Camera dei Comuni. Con la proposta di legge Chapman potrebbe esercitare maggiori pressioni sul governo affinché prenda in considerazione di procedere formalmente.

"Il problema dello scalping è emerso per la prima volta con gli elettori che mi contattavano spiegando la loro frustrazione per non essere in grado di entrare in possesso di alcune console o componenti di computer prima di Natale", ha affermato Chapman a IGN. "Durante le indagini, abbiamo scoperto ulteriori dettagli sulla pratica senza scrupoli dello 'scalping' da parte di bot automatizzati per acquistare all'ingrosso questi prodotti e rivenderli a prezzi gonfiati".

Chapman ha inoltre inviato a Wired e IGN una lettera, nella quale si esprime la preoccupazione dei parlamentari sul fatto che lo scalping potrebbe diffondersi al di fuori del mondo della tecnologia. "Dato che gli esperti del settore cibernetico prevedono ora che la questione dello scalping crescerà in altri importanti beni e servizi quest'anno, stiamo pensando di presentare una proposta di legge in Parlamento su questo argomento in modo da poter esplorare ulteriormente le opzioni legislative per proteggere i consumatori da questa pratica sleale".

Al momento non è chiaro l'iter legislativo né cosa potrebbe comportare una legge che limiti il fenomeno, ma nella mozione di dicembre si parla di "proposte legislative simili a quelle introdotte per la vendita secondaria di biglietti, vietando in tal modo la rivendita di console di gioco e componenti per computer a prezzi notevolmente superiori al prezzo di vendita consigliato dal produttore"; inoltre si parla anche di azioni che "rendano la rivendita di beni acquistati utilizzando un bot automatizzato un'attività illegale".