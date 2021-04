PS5 nella storia: 7,8 milioni di console vendute, una partenza sprint che supera PS4

Tutti la vogliono, ma solo 7,8 milioni sono riusciti ad acquistarla: stiamo parlando delle vendite di PlayStation 5 dal debutto alla fine di marzo (che segna la fine dell'anno fiscale di Sony). Un numero che, come noto, sarebbe molto più alto se la console fosse regolarmente disponibile e non con il contagocce.

Il numero è in crescita di 3,3 milioni di unità rispetto alla fine dell'anno, quando la nuova console si era fermata a 4,5 milioni,forte di una produzione antecedente il debutto. Insomma, Sony ha ancora molto da fare per soddisfare la domanda degli appassionati. Ciononostante, PS5 rimane un enorme successo: secondo NPD Group è la console che nei primi cinque mesi di disponibilità ha venduto più velocemente di tutte, sia per unità che fatturato, battendo anche PS4 che in un periodo di tempo simile si fermò a 7,6 milioni di unità.

Accanto alla nuova console prosegue il cammino di PS4, che nell'ultimo trimestre ha raccolto un altro milione di unità vendute portando il suo totale a 115,9 milioni (+5,7 milioni per l'intero anno fiscale). Il dato è giustamente, e non può essere altrimenti, in calo del 28,6% rispetto agli 1,4 milioni fatti registrare nello stesso periodo dello scorso anno.

Altri numeri interessanti legati al business gaming di Sony sono il numero di abbonati al Playstation Plus salito del 14,7% su base annua per un totale di 47,6 milioni di sottoscrittori su 109 milioni di utenti PSN attivi mensilmente (in calo rispetto ai 114 milioni dello scorso anno, ma mezzo mondo era in lockdown).

Complessivamente PS5 e PS4 hanno venduto 338,9 milioni di giochi nell'anno fiscale, di cui 220 milioni in digitale. Tra l'altro, una nota interessante a tale riguardo è che PS4 ha raggiunto un totale di 1,57 miliardi di giochi venduti dal debutto a oggi, superando PS2.

Questi numeri hanno permesso al business PlayStation di raggiungere il fatturato record di 25,03 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2020, superiore anche ai 20,84 del 2018, con un utile operativo di 3,23 miliardi di dollari. Nel quarto trimestre fiscale l'azienda nipponica ha raggiunto ricavi per 6,24 miliardi di dollari, una crescita del 27,3%.