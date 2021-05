PlayStation 5 difficilmente acquistabile anche nel 2022, la vogliono in troppi

La Playstation 5 rimarrà scarsamente disponibile anche nel 2022. A riportare la notizia è Bloomberg, il quale fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai vertici della casa nipponica a un gruppo di analisti. Dopo aver venduto 7,8 milioni di console al 31 marzo, l'azienda punta a chiudere l'anno fiscale con 14,8 milioni di unità, mantenendo il ritmo della precedente console PS4.

Di più, però, non sembra si possa fare in questo periodo, con una domanda che supera di gran lunga ogni capacità produttiva. La PS5 è difficilmente acquistabile fin dall'uscita dello scorso novembre per una carenza di componenti che sta interessando tutto il mondo tecnologico, sotto pressione a causa dell'esplosione della domanda di prodotti hi-tech legata alla pandemia e ciò che ha comportato (lockdown e lavoro / studio a distanza).

"Non credo che la domanda si stia placando quest'anno e, anche se garantissimo molti più dispositivi e producessimo molte più unità di PlayStation 5 l'anno prossimo, la nostra offerta non sarebbe in grado di soddisfare la domanda", ha dichiarato Hiroki Totoki, direttore finanziario di Sony, agli analisti.

Totoki ritiene fondamentale aumentare la produzione il prima possibile per assicurarsi che ci siano sufficienti console sugli scaffali dei negozi, ma ogni sforzo si scontrerà con una richiesta che, sebbene si inizi a vedere una piccola luce in fondo al tunnel della pandemia, continuerà a rimanere alta indipendentemente dai progressi sul fronte vaccinale. "Abbiamo venduto più di 100 milioni di unità di PlayStation 4 e, considerando la nostra quota di mercato e la nostra reputazione, non riesco a immaginare che la domanda calerà facilmente", ha spiegato il dirigente.

In realtà, l'ultima trimestrale Sony ha riportato un dato in contrazione per quanto riguarda gli utenti attivi mensili sul PlayStation Network, scesi a 109 milioni dai 114 dei tre mesi precedenti; anche le vendite di giochi si sono ridotte rispetto all'anno precedente. Insomma, l'azienda nipponica sembra molto prudente nel parlare delle scorte della PS5, onde evitare di prodursi in ipotesi poi smentite dai fatti.

Nintendo, tra l'altro, ha dichiarato recentemente che la carenza di componenti potrebbe impattare sulla sua produzione e per questo ha stimato 25,5 milioni di Switch per l'anno fiscale che finirà a marzo 2022. Internamente, però, la speranza sarebbe quella di arrivare a 28 - 29 milioni, sempre secondo fonti ascoltate da Bloomberg.