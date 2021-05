Switch vola, Nintendo anche: più di 84 milioni di console vendute dal lancio

Chi vende hardware, in particolare per giocare, sta registrando risultati superiori a ogni aspettativa in questi mesi. E questo pur considerando la carenza di chip mondiale che non consente di soddisfare la domanda. L'ultima azienda in ordine di tempo a dimostrare quanto oltre un anno e mezzo di pandemia abbia inciso sugli acquisti delle persone è Nintendo.

L'azienda nipponica ha registrato vendite di Switch in crescita del 44% nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Grazie a questo scatto in avanti, le Switch vendute in totale nel corso dell'anno fiscale salgono a 28,83 milioni di unità (20,32 milioni di Switch e 8,51 milioni di Switch Lite), un balzo del 37% rispetto alle 21 milioni di unità dell'anno precedente.

Nintendo è andata persino oltre le sue più rosee aspettative: a febbraio l'azienda aveva pronosticato 26,5 milioni di unità entro la fine dell'anno fiscale, un numero già notevolmente più alto dei 19 milioni stimati all'inizio dell'anno. Il computo totale di Switch vendute dal debutto nel 2017 sale quindi a 84,59 milioni di unità (e 587,1 milioni di titoli venduti), un grande risultato che mette nel mirino i 101,63 milioni di Wii.

Anche le vendite di giochi hanno fatto registrare un +37% arrivando a 230,88 milioni di unità nell'anno, rispetto ai 168,72 milioni dei precedenti 12 mesi. A guidare la carica Animal Crossing: New Horizons con 20,85 milioni di copie vendute (32,6 milioni dal debutto), seguito da Mario Kart 8 Deluxe a 10,62 milioni, Super Mario 3D All-Star a 9,01 milioni e Ring Fit Adventure con 7,38 milioni.

Nintendo porterà sul mercato una Switch Lite blu nelle prossime settimane e la collezione di giochi per il 2021 è pronta ad espandersi con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a luglio ma anche Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in arrivo entro fine anno. L'azienda sta anche lavorando con Niantic per sviluppare una nuova app a realtà aumentata mobile basata su Pikmin che debutterà sempre nella seconda parte dell'anno.

In virtù di questi risultati, Nintendo ha visto aumentare il fatturato annuo del 35%, con un balzo dagli 1,3 trilioni di yen dell'anno passato a 1,76 trilioni di yen. Si parla di oltre 16 miliardi di ricavi e un utile operativo di 6 miliardi. L'azienda ha pronosticato che chiuderà l'anno fiscale in corso, che terminerà a fine marzo 2022, con un risultato di 1,6 trilioni di yen e 25,5 milioni di Switch vendute.

Leggi anche: Nintendo Game Boy modificato per minare Bitcoin: ce la fa, ma che lentezza!

Nessun accenno alla fantomatica Switch Pro, un rinnovamento della console che secondo i rumor permetterà di gestire la risoluzione 4K sulla TV. La console dovrebbe avere inoltre uno schermo OLED da 7 pollici 720p di Samsung e un chip Nvidia più potente con capacità di gestire la tecnologia DLSS per garantire un frame rate elevato in ogni occasione.