Nintendo Game Boy modificato per minare Bitcoin: ce la fa, ma che lentezza!

Qualsiasi dispositivo con una potenza di calcolo può teoricamente minare criptovalute, anche una vecchia console portatile Nintendo Game Boy. A dimostrarlo è lo YouTuber stacksmashing, che ha deciso di lanciarsi in un esperimento che sicuramente non lo farà diventare ricco, se non (forse) grazie alle visualizzazioni del video. L'appassionato ha mostrato ciò che serve per trasformare il vecchio Game Boy, arrivato per la prima volta sul mercato nel 1989, in qualcosa che vada oltre l'oggetto da collezionismo.

La "mod" vede il suo perno centrale nell'uso di un Raspberry Pi Pico, una board da pochi euro, necessaria per permettere al Game Boy di comunicare con il mondo moderno e più in particolare consentire alla portatile di Nintendo di collegarsi alla rete di mining. Il collegamento è stato possibile modificando il Nintendo Game Link Cable (pensato per permettere di collegare più Game Boy e giocare in multiplayer), anche se non senza qualche difficoltà.

Il Raspberry Pi Pico e il cavo in questione richiedono tensioni differenti, con la board che opera a 3,3V, mentre il cavo necessita di 5V. Per questo lo YouTuber ha dovuto implementare un convertitore di livelli logici bidirezionale (la bidirezionalità non serve, ma era l'unico a disposizione) a quattro canali (come questo) per permettere ai due dispositivi di funzionare insieme. Una volta completato il collegamento, il Pico è stato collegato a un PC per ottenere la connessione a Internet utile all'invio del carico verso la console.

Il vecchio Game Boy, e più nello specifico il suo processore Sharp LR35902 a 8 bit con frequenza di 4,19 MHz, è riuscito a raggiungere 0,8 hash al secondo, non esattamente un valore in grado di restituire guadagni immediati se pensiamo ai valori raggiunti dagli ASIC dedicati, capaci di toccare 100 terahash al secondo. Per ottenere un singolo Bitcoin si dovrebbero probabilmente attendere svariate migliaia di miliardi di anni, a essere ottimisti, ma per allora il Sole sarà già diventato una gigante rossa…