PlayStation Studios: Dark Outlaws Games è il nuovo studio fondato da un veterano di Treyarch

Jason Blundell, veterano di Treyarch e fondatore di Deviation Games, ha svelato la fondazione di un nuovo studio di sviluppo presso PlayStation: Dark Outlaw Games. Tuttavia, al momento non ha rivelato alcun dettaglio in merito al progetto in lavorazione

In un'intervista con il giornalista Jeff Gerstmann, Jason Blundell ha svelato il nuovo studio dei PlayStation Studios: Dark Outlaw Games. Nato dalle ceneri di Deviation Games, ancora non sappiamo a quale progetto stia lavorando, ma è lecito supporre che anche il nuovo studio abbia preso le distanze dai live service.

Per chi non conoscesse Blundell, parliamo di un veterano di Treyarch che ha rivestito i ruoli di co-responsabile dello studio e direttore della modalità Zombi di Call of Duty. Nel 2020, il responsabile ha lasciato Treyarch annunciando la fondazione di un nuovo studio supportato da Sony: Deviation Games appunto.

Tuttavia, da allora molto è cambiato e sia il 2023 che il 2024 si sono caratterizzati per la profonda crisi che l'industria ha affrontato, causa di numerosi licenziamenti di massa che hanno coinvolto anche il nuovo studio di Blundell. Proprio nel 2023, lo studio ha confermato oltre 90 licenziamenti che sono poi sfociati nella definitiva chiusura.

Alcuni mesi dopo, però, sono emerse alcune voci secondo cui Blundell stava fondando un nuovo studio e nelle scorse ore è arrivata la conferma. Dark Outlaw Games non solo vedrà di nuovo Blundell al comando, ma anche "molti" degli sviluppatori di Deviation Games coinvolti nel progetto.

Sfortunatamente, non è stato rivelato alcun dettaglio in merito al gioco. Considerando il contesto, viene da pensare che inizialmente Sony avesse affidato a Deviation un nuovo live service sposando in pieno la strategia di Jim Ryan. Nel frattempo, però, i fallimenti come Concord e la cancellazione di numerosi titoli multigiocatore come gli spin-off di The Last of Us e God of War hanno costretto Sony a rivedere l'intera strategia del neonato studio.

"Sai com'è, per me la questione riguarda il gioco non lo studio, quindi la ragione per cui non facciamo fanfare e non urliamo ai quattro venti è tipo, realizziamo prima qualcosa ok?" ha spiegato Blundell. "Non dirò nulla in merito a cosa stiamo lavorando, per ora si tratta di riuscire a unire il team e fare squadra, fare in modo che le idee funzionino e mettere alla prova queste ipotesi".

Insomma, il progetto sembra essere ancora a uno stadio primordiale, ragione per cui ci aspettiamo ancora qualche anno di attesa prima di ottenere maggiori dettagli sul nuovo gioco. D'altronde le parole di Blundell sembrano comunicare che quanto fatto con Deviation sia definitivamente perso e quindi il nuovo studio ha avviato lo sviluppo ex novo.