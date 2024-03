Prima 90 licenziamenti, poi la chiusura: i PlayStation Studios salutano definitivamente Deviation Games

Una crisi inarrestabile quella dell'industria dei videogiochi che oggi vede la chiusura di un intero studio: Deviation Games. Nonostante la notizia non sia stata ancora ufficializzata né dallo studio né dalla casa madre, Sony, i profili social dei dipendenti non lasciano spazio a dubbi.

Sono fioccati i post su LinkedIn dei dipendenti dello studio, i quali stanno cercando attivamente lavoro in seguito alla chiusura. "Dopo la chiusura di Deviation Games dello scorso venerdì, sto cercando attivamente ruoli come Character Artist" ha scritto Alex Hunstad.

"È con profondo dolore che annunciamo la chiusura di Deviation Games. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il nostro team. Grazie per tutto il vostro duro lavoro, la vostra dedizione e il contributo che avete dato a Deviation; sono incredibilmente grata di aver avuto l'opportunità di lavorare con ognuno di voi" ha scritto invece Kriste Stull, responsabile delle risorse umane.

Non è chiaro quanti dipendenti siano coinvolti nella chiusura, ma almeno 86 indicano Deviation Games come datore di lavoro. Già nel 2023, peraltro, la software house aveva subito 90 licenziamenti che però pare non siano bastati a Sony che proprio il mese scorso ha annunciato 900 licenziamenti.

Il 2023 è stato un anno difficile per l'industria videoludica, segnato da circa 10.500 licenziamenti. Tuttavia, pare che le conseguenze degli ingenti investimenti dettati dalla situazione pandemica, che costringeva le persone in casa, si trascineranno in maniera perfino più profonda durante tutto il 2024: all'alba di marzo, sono già 7.500 i licenziamenti.